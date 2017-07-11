Manchester United'dan bir Rooney geçti...

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'dan 2004 yılında Manchester United'a transfer olan Wayne Rooney, 13 yıl aranın ardından yuvasına döndü.

Henüz 18 yaşındayken 30 milyon sterlin gibi yüksek bir bonservis bedeliyle Manchester ekibinin yolunu tutan Rooney, kırmızı-siyahlı ekiple birçok başarı elde etti.

Manchester United ile birer UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi zaferi yaşayan golcü, beşer İngiltere Premier Lig ile Community Shield şampiyonluğu, 4 Lig Kupası, birer Federasyon Kupası ve FIFA Dünya Kulüpler Kupası kazandı.

Kırmızı-siyahlı formayı 563 kez terleten Rooney, attığı 253 golle Bobby Charlton'ı (249) geçerek kulüp rekoru kırdı. İngiliz futbolcu, milli takımında da 119 maçta 53 gol kaydedip yine Charlton'ı (49) geride bırakarak en çok gol atan futbolcu unvanını aldı.

KARİYERİNİN İLK GOLÜ, YENİLMEZLİK SERİSİNİ BİTİRDİ

Liverpool'un banliyö semtlerinden Croxteth'de 24 Ekim 1985 tarihinde dünyaya gelen Rooney'nin futbol aşkı öğrencilik yıllarında başladı. Futbol oynamasına izin verilmemesine kızarak okulun laboratuvarının duvarına tekmeyle zarar verdiği için iki gün ceza alan İngiliz futbolcu, 11 yaşında Everton'ın altyapısına girdi.

16 yaşında profesyonel futbol kariyerine adım atan Rooney, Everton'ın ligde 30 maç yenilgi yüzü görmeyen Arsenal'i 2-1 yendiği karşılaşmada ilk golünü kaydetti.

Everton ile Arsenal arasında oynanan lig maçında 80. dakikada oyuna giren Rooney, 1-1 devam eden mücadelenin son dakikasında attığı golle hem kariyer açılışı yaptı hem de 30 maç namağlup olan Arsenal'in bu serisini sonlandırdı.

O yılların gözde ekibi Arsenal, Dennis Bergkamp, Thierry Henry, Patrick Vieira ve Robert Pires gibi isimlerle bir sonraki sezon namağlup şampiyonluk yaşadı.

13 yıl aradan sonra altyapısından yetiştiği kulübe dönen Rooney, profesyonel olarak 2 sezon (2002-2004) formasını giydiği Everton'da 77 maçta 17 gole imza atmıştı.

MANCHESTER UNİTED'A REKOR ÜCRETLE TRANSFER OLDU

Everton'da sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken 18 yaşındaki Rooney, 30 milyon sterlinlik bonservis bedeliyle Manchester United'ın yolunu tuttu. Bu rakam, 20 yaşından küçük bir futbolcuya verilen en yüksek bonservis olarak tarihe geçti.

Everton formasıyla iki sezonda 17 kez rakip fileleri havalandıran genç yıldızı 14 yaşından bu yana takip eden Manchester United teknik direktörü Alex Ferguson, Rooney'e ilk şansı Avrupa kupasında karşılaştığı Fenerbahçe önünde verdi.

2004-05 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki ilk maçında Old Trafford Stadı'nda Fenerbahçe'yi ağırlayan Manchester United, rakibini 6-2 gibi farklı bir skorla geçerken, Rooney Manchester kariyerine "hat-trick"le başladı.

18 KUPA SEVİNCİ YAŞADI

Wayne Rooney, 2004 yılında transfer olduğu Manchester United ile 18 kupa kaldırdı.

Rooney'nin yer aldığı kadrosuyla ilki 2006-07 sezonunda olmak üzere İngiltere Premier Lig'de 5 kez ipi göğüsleyen Manchester temsilcisi, 2007-08 sezonunda Chelsea'yi penaltı atışlarıyla mağlup ederek UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazandı.

2016-2017 sezonunda Avrupa Ligi'ni kazanan Manchester United'ın kadrosunda yer alan Rooney, takımıyla 5 Community Shield, 4 Lig Kupası, birer Federasyon Kupası ve FIFA Dünya Kulüpler Kupası zaferi yaşadı.

REKORLARIN ADAMI ROONEY

Wayne Rooney, 563 maçta 253 gol attığı Manchester United'ın en fazla gol atan futbolcusu unvanını 546. maçta yakaladı. Önceki rekoru elinde tutan Bobby Charlton, 249 golü 758 maçta atmıştı.

Manchester United kariyerindeki gol perdesini Fenerbahçe maçıyla 2004 yılında açan Rooney, 50. golünü 2007 yılında Bolton'a, 100. golünü 2009 yılında Wigan'a, 150. golünü 2011 yılında Arsenal'a, 200. golünü ise 2013 yılında Bayer Leverkusen'e, 250. golünü ise Stoke City'e karşı kaydetti. Rooney, kırmızı-siyahlı formayla son golünü ise ligde Tottenham'a karşı attı.

Kulübündeki başarısını milli takımına da taşıyan Rooney, 119 kez formasını giydiği İngiltere adına 53 gol kaydederek, bu alanda da 49 golle rekoru elinde bulunduran Charlton'u geride bıraktı.