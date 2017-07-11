Sosyal medyaya oynuyor

BUGÜN NELER OLDU

Dün sabah sağlık kontrolünden geçen Wesley Sneijder, akşam da Florya'da kadro dışı kalan diğer isimler Hakan Balta ve De Jong'la idmana çıktı. Sarıkırmızılı taraftarlar, Sneijder'in geri dönüşü için umutlansa da Galatasaray yönetimi, Hollandalı oyuncuya 'A Takım' kapılarını tamamen kapattı.Yönetimde,görüşü hakim. Sarı- kırmızılılar, Sneijder'e geçen sene kesilen disiplin cezasını tahsil etmekten vazgeçti. Yıldız oyuncudan bonservis de talep edilmiyor ancak ayrılması halindemaddesini imzalaması isteniyor.Sneijder, dün akşam 18.30 sularında Florya Metin Oktay Tesisleri'nin yolunu tuttu. İdman öncesi tesis kapısında bekleyen ve "Bizi bırakma" diye tezahürat yapan minik taraftarlarla fotoğraf çektiren Hollandalı yıldız, Hakan, De Jong ve Cavanda ile birlikte çalıştı. Bütün bunlara rağmen, Sneijder'in tribünlere oynadığını düşünen yönetimin, yolları ayırmak konusunda kararlı olduğu öğrenildi.Galatasaray'da 4 gün sağlık kontrolü için bekletilen ve dün bu kontrolleri yaptıran Wesley Sneijder, hastane çıkışında "Testler çok iyiydi" dedi. Fazla kiloları olduğu iddia edilen Hollandalı yıldız, fit görüntüsüyle dikkat çekti. Bu arada Hollanda medyası, Sneijder'in kontratını uzatma teklfine Galatasaray yönetiminin olumsuz yanıt verdiğine dikkat çekti.