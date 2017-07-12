Atiemwen ve Meye Manisaspor'da

19 Mayıs Stadı'ndaki kulüp merkezinde düzenlenen imza töreninde konuşan Başkan Abdullah Mergen, "Atiemwen'i geçen sezon devre arasında da almak istemiştik ama kısmet bugüneymiş. Takımımıza ciddi katkı sağlayacak kaliteli bir oyuncu. Axel Meye de kendisini kanıtlamış, oyun tarzımıza uygun bir forvet. İki oyuncu kalfalık dönemlerini Rize ve Eskişehir'de tamamladı. Ustalık dönemlerini Manisaspor'da geçireceklerine inanıyorum" dedi.

Nijeryalı Atiemwen, Manisasporlu olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti, "Manisaspor'un bana uzun süredir ilgisi vardı. Ben de gelmeyi istiyordum. Ancak şartlar oluşmamıştı. Bu sezon transferim gerçekleşti. Manisa'ya gelmemde Sait hocanın büyük etkisi oldu. Başkanımızın yakın ilgisi de bu tercihi yapmam da etkili oldu. Bana duyulan güveni boşa çıkarmayacağım" ifadesini kullandı.

Gabonlu golcü Axel Meye ise şu değerlendirmeyi yaptı:



"Burası benim için yeni bir mücadele alanı ve yeni bir başlangıç noktası. Manisaspor'un geçen sezona göre bu sezon farklı hedeflerinin olması beni etkiledi. Transferimde emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum. Skora katkı yapmak için üzerime düşeni yapacağım."