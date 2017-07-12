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- Sporting Lizbon maçı saat kaçta başlayacak? Fenerbahçe - Sporting Lizbon maçı hangi kanalda?

Giriş Tarihi: 12.7.2017 12:01 Güncelleme Tarihi: 12.7.2017 12:02
Fenerbahçe - Sporting Lizbon maçı saat kaçta başlayacak? Fenerbahçe - Sporting Lizbon maçı hangi kanalda?

, İsviçre kampındaki ilk hazırlık maçında Portekiz ekibi Sporting Lizbon ile karşı karşıya geliyor. Peki Fenerbahçe - Sporting Lizbon maçı ne zaman saat kaçta başlayacak? Fenerbahçe - Sporting Lizbon maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Mehmet Ekici, Nabil Dirar, Valbuena, Mehmet Ekici ve Kameni gibi transferleriyle Aykut Kocaman liderliğinde sezona mutlak şampiyonluk hedefiyle başlayan

ilk ciddi sınavına bugün Sporting Lizbon karşısında çıkıyor. Fenerbahçe - Sporting Lizbon maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında ikinci kamp dönemi için İsviçre'nin Lozan şehrine giden buradaki ilk antrenmanını da akşam saatlerinde gerçekleştirdi.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında ikinci kamp dönemi için İsviçre'nin Lozan şehrine giden buradaki ilk antrenmanını da akşam saatlerinde gerçekleştiren Fenerbahçe, Sporting Lizbon karşılaşmasına hazır.

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde TSİ 20.00'de başlayan ve ilk 30 dakikası basına açık olarak gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 40 dakika sürdü. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından çift kale maç yapan Takımımız, bireysel ve taktiksel çalışmalarla antrenmanı tamamladı.

Salih Uçan, Mehmet Ekici ve Fernandao çalışmalarını takımdan ayrı özel program dahilinde sürdürdü.
Fenerbahçe'de yeni transferlerin performansı büyük bir merakla beklenirken, Kameni'nin de performansı yakından takip edilecek.

Fenerbahçe Sporting Lizbon maçı bu akşam saat 20:30'da başlayacak. Mücadele D-Smart platformunda yer alan Smart Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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Fenerbahçe - Sporting Lizbon maçı saat kaçta başlayacak? Fenerbahçe - Sporting Lizbon maçı hangi kanalda?
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