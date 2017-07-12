Galatasaray'ın Östersunds maçı muhtemel 11'i

Galatasaray'ın UEFA 2'nci ön eleme turundaki rakibi İsveç'in Östersunds FK takımı oldu. Östersunds, İsveç Lig'inde 14 maçta topladığı 23 puanla 6'ncı sırada bulunuyor.



MUHTEMEMEL 11'LER

ÖSTERSUNDS FK: Aly Keita- Tom Pettersson, Sotirios Papagiannopoulos, Gabriel Somi, Mensiro, - Ronald Mukiibi, Jamie Hopcutt,Curtis Edwards, Fouad Bachirou, Brwa Nouri, - Alhaji Gero



GALATASARAY: Muslera-Linnes, Maicon, Ahmet Çalık, Carole-Tolga, Donk,-Yasin, Rodrigues, Belhanda(Sinan Gümüş), Gomis, (Eren)

HAKEM İSPANYA FEDERASYONU'NDAN

İsveç'te oynanacak ilk maçı İspanya Federasyonu'ndan Juan Martinez Munuera yönetecek. 34 yaşındaki Munuera'nın yardımcılıklarını Diego Barbero, Cesar Manuel Font yapacak. Maçın Dördüncü hakemi ise Mario Melero Lopez olacak. Jamtkraft Arena'da TSİ 20:00'de başlayacak olan karşılaşma Kanal D'den naklen yayınlanacak.