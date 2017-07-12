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'ın maçı muhtemel 11'i

DHA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 12.7.2017 11:55 Güncelleme Tarihi: 12.7.2017 12:06
Galatasaray'ın Östersunds maçı muhtemel 11'i

Geçtiğimiz sene cezası sebebiyle Avrupa kupalarından uzak kalan , UEFA Avrupa Ligi 2'nci ön eleme turunda 13 Temmuz Perşembe günü oynayacağı FK maçıyla tekrardan Avrupa sahnesine dönüyor.

Galatasaray'ın UEFA 2'nci ön eleme turundaki rakibi İsveç'in Östersunds FK takımı oldu. , İsveç Lig'inde 14 maçta topladığı 23 puanla 6'ncı sırada bulunuyor.


MUHTEMEMEL 11'LER

ÖSTERSUNDS FK: Aly Keita- Tom Pettersson, Sotirios Papagiannopoulos, Gabriel Somi, Mensiro, - Ronald Mukiibi, Jamie Hopcutt,Curtis Edwards, Fouad Bachirou, Brwa Nouri, - Alhaji Gero

GALATASARAY: Muslera-Linnes, Maicon, Ahmet Çalık, Carole-Tolga, Donk,-Yasin, Rodrigues, Belhanda(Sinan Gümüş), Gomis, (Eren)

HAKEM İSPANYA FEDERASYONU'NDAN

İsveç'te oynanacak ilk maçı İspanya Federasyonu'ndan Juan Martinez Munuera yönetecek. 34 yaşındaki Munuera'nın yardımcılıklarını Diego Barbero, Cesar Manuel Font yapacak. Maçın Dördüncü hakemi ise Mario Melero Lopez olacak. Jamtkraft Arena'da TSİ 20:00'de başlayacak olan karşılaşma Kanal D'den naklen yayınlanacak.

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Galatasaray'ın Östersunds maçı muhtemel 11'i
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