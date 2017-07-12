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Son dakika! dev kulüple anlaştı!

DHA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 12.7.2017 10:47 Güncelleme Tarihi: 12.7.2017 10:48
Son dakika! Cengiz Ünder dev kulüple anlaştı!

İtalyan SkySport muhabiri Di Marzio'dan flaş bir transfer iddiası geldi.

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Son dakika! Cengiz Ünder dev kulüple anlaştı!
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