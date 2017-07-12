Son dakika Galatasaray transfer haberleri! 12 Temmuz...

Galatasaray cephesinden son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Gomis, Belhanda, Maicon ve Mariano'dan sonra sol beke transfer yapılacak mı? Orta saha transfer için Lemina ve Imbula'da son durum ne? İşte sarı kırmızılı taraflarların merakla beklediği son dakika transfer haberleri...

IGOR TUDOR İÇİN GELİYOR!

Hırvat sol bek Strinic, G.Saray'ın Napoli ile anlaşmasını bekliyor.

Sağa Mariano'yu almaya hazırlanan Galatasaray'da sol beke ise İvan Strinic düşünülüyor. Hırvat sol bek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın yeni teklif yaptığı iddia edildi. İtalyan basını, Napoli'nin gözden çıkardığı İvan Strinic için Galatasaray'ın 2.5 milyon euro teklif ettiği yazıldı. Haberde, başarılı Hırvat sol bekin, Igor Tudor Galatasaray'ı çalıştırdığı için Türkiye'ye sıcak baktığı ve görüşmelerin anlaşma ile sonuçlanmasını beklediği ifade edildi.

Antalya'nın, Galatasaray'da kadro dışı olan 32 yaşındaki tecrübeli orta sahayla ilgilendiği öğrenildi. Cim Bom'da da alacaklarına karşılık bonservisi vermeye hazır.

Antalyaspor'da transfer harekatı tam gaz devam ediyor. Kırmızı-beyazlıların Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Nigel de Jong için nabız yokladığı öğrenildi. Teknik direktör Igor Tudor'un kadrosunda düşünmediği ve çalışmalarını takımdan ayrı olarak İstanbul'da sürdüren 32 yaşındaki orta saha oyuncusu için temaslara başlandığı belirtildi. De Jong'un da yeşil ışık yakmasının ardından gerçekleşen ilk görüşmeden sonuç alınamadığı bildirildi.

İKNA TURLARI SÜRÜYOR

Akdeniz ekibinin, tecrübeli futbolcu için ısrarcı olduğu ve istediği rakam için tüm şartları zorladığı kaydedilirken, tarafların önümüzdeki günlerde tekrar bir araya geleceği ifade edildi. Cimbom'un da 1 yıl daha kontratı olan De Jong'un alacaklarına karşılık bonservisini vermeye hazır olduğu vurgulandı.