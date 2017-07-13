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'ya transfer oldu

Giriş Tarihi: 13.7.2017 18:43 Güncelleme Tarihi: 13.7.2017 18:46
Cengiz Ünder Roma'ya transfer oldu

İtalya Serie A temsilcisi , Medipol Başakşehir'in genç yıldızı 'in transferini ilginç bir şekilde açıkladı.

, twitter hesabından bir uçak bileti fotoğrafı paylaşırken, büyütecin olduğu noktada ''Ünder'' yazısı dikkat çekti. Uçak biletinin kalkış noktası da İstanbul olarak belirtildi.

, geçtiğimiz gün takım arkadaşları ve Abdullah Avcı ile vedalaşarak, Medipol Başakşehir'in Slovenya'daki kampından ayrılmıştı.



15 MİLYON EURO

beIN Sports'un haberine göre Roma, Cengiz için bonuslarla birlikte Başakşehir'e 15 milyon euro ödeyecek. Yarın Roma'da olacak Cengiz sağlık kontrolünün ardından imzayı atacak. Transferin bu bedelle resmileşmesi halinde Cengiz Ünder, Türkiye dışına transfer olan en pahalı Türk futbolcu olarak tarihe geçecek.


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Cengiz Ünder Roma'ya transfer oldu
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