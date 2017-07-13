Galatasaray'dan sonra çok 'İşbecer'di!

Galatasaraylı eski yönetici Fatih İşbecer, Silikon Vadisi'nde CEO oldu. İşbecer'in ayrıca, yönetimini aldığı teknoloji şirketi Monitise'yi de zarardan kara geçirdiği belirtildi.

Sarı kırmızılı takımdaki yöneticiliği sırasında 'Galatasaray fakirleşirken birileri zenginleşmiş' sözüyle gündem olan ve geçtiğimiz Haziran ayında yönetimden istifa ederek Galatasaray'la yollarını ayıran İşbecer, bu olaydan birkaç ay sonra Monitise'nin başına geçmişti.

İşbecer'in, ABD operasyonlarının başına geçtiği Monitise'yi 6 ay içinde zarardan kara geçirdiği belirtilirken şirketin de 90 milyon dolara ABD'li finans şirketi Fiserv'e satılacağı duyuruldu.

Fatih İşbecer, kurucusu olduğu Pozitron'u da Monitise'ye 100 milyon dolara satmış ve o dönem şirketin değerini 1 milyar dolara kadar çıkarmıştı.