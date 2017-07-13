TFF 1 Lig'de fikstür belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen fikstür çekimi, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Ali Düşmez, Genel Sekreter Kadir Kardaş, Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik ve Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ile kulüp temsilcilerinin katılımıyla yapıldı.

Fikstür çekiminin açılış konuşmasını yapan Ali Düşmez, TFF yönetiminin bu ligde de imkanların artması için çalıştığını vurgulayarak, "Geçen sezon ile bu sezon arasında yüzde 30 gibi bir rakamsal fark olduğunu belirtmek istiyorum. Maddi olanakların artması ve iyi yönetimlerle daha başarılı sezonlar geçireceğimize inanıyorum." dedi.

TFF 1. Lig'in iddialı ve çekişmeli geçmesi temennisinde bulunan Düşmez, yeni sezonun tüm takımlar için hayırlı olmasını diledi.

SEZON 11 AĞUSTOS'TA BAŞLAYACAK

Ligde yeni sezon 11, 12, 13 ve 14 Ağustos'ta oynanacak ilk hafta maçlarıyla başlayacak.

İlk yarısı 24 Aralık 2017 tarihinde tamamlanacak TFF 1. Lig'in ikinci yarısı 12 Ocak 2018 tarihinden itibaren oynanacak. Normal sezon ise 6 Mayıs 2018 tarihinde yapılacak 34. hafta müsabakalarıyla bitecek.

STATÜ

Toplam 18 takımın yer aldığı TFF 1. Lig'de maçlar çift devreli lig usulüne göre oynanacak.

Müsabakalar sonunda sezonu ilk 2 sırada bitiren takımlar doğrudan Süper Lig'e yükselecek. TFF 1. Lig'de 16, 17 ve 18. sıraları alan son 3 takım ise TFF 2. Lig'e düşecek.

Ligde 3, 4, 5 ve 6. sırayı alan ekipler ise Süper Lig'e yükselecek 3. takımın belirleneceği play-off müsabakaları oynayacak.

İLK HAFTA MAÇLARI

Yapılan fikstür çekiminin ardından TFF 1. Lig'in ilk hafta eşleşmeleri şöyle oldu:

İstanbulspor-Eskişehirspor

Boluspor-Giresunspor

Gaziantepspor-Ümraniyespor

Adanaspor-Denizlispor

Samsunspor-Gazişehir Gaziantep

Çaykur Rizespor-Manisaspor

Balıkesirspor-Adana Demirspor

MKE Ankaragücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor

Elazığspor-Altınordu