Tudor: "Tek amacımız turu geçmek"

Toplantıda ilk konuşan isim Garry Rodrigues oldu. Yapay çime alışık olmadıklarını söyleyen Rodrigues, İsveç'ten galibiyetle ayrılmak istediklerini belirtti.



Hollandalı oyuncu şunları söyledi;

"İyi bir hazırlık kampı geçirdik. Rakibimiz sezon ortasında maçlar yaptığı için iyi bir durumda olabilir. Ama bu bir şeyi değiştirmez. Tek odak noktamız yarınki mücadele.



Yapay çim avantaj veya dezavantaj değil. Tek yapmamız gereken buradan galibiyetle ayrılmak. Yapay çime alışık değiliz ancak kazanmak istiyoruz."



"TEK AMACIMIZ TURU GEÇMEK"

Teknik adam Igor Tudor ise, kendilerini zorlu bir maçın beklediğini söyledi.



Hırvat çalıştırıcı basın toplantısında şu ifadeleri kullandı;

"Zor bir maç bekliyorum. Defansif ve ofansif olarak iyi organize olan bir ekibe karşı oynayacağız. Onları iyi çalıştıran bir hocaları var. Organize bir takıma karşı oynayacak olmamıza bakacak olursak zor bir maç bizi bekliyor. Geçen sene sezonun geç bitmesi ve bu sezon da sezonu erken açmamız, diğer taraftan milli takımda olan oyuncuların da geç katılması, bizi etkiledi. Tabii ki bunları bahane olarak söylemiyorum. Tek amacımız turu geçmek.

Hava şartlarının bizi zorlayacağını düşünmüyorum. Eğer soğuk bir yerden sıcak bir yere gelirseniz, bu size sıkıntı yaratabilir. Ancak bizde böyle bir durum yok. Saha şartlarının çok etkisi olduğunu düşünmüyorum. Sonuçta 11'e 11 oynuyorsunuz ve iki takım da eşit durumda. Maç öncesi yapacağımız antrenmanın sahaya alışmamız için yeterli olacağına inanıyorum."



"ŞU ANKİ KADROMUZ TURU GEÇMEK İÇİN YETERLİ"

Teknik adam konuşmasını şöyle sürdürdü;

"Kura çekilmeden önce Östersunds hakkında çok bilgim yoktu ancak eşleştikten sonra onları takip ettim. Sezonun ortasındalar, biz ise daha yeni açtık. Organize bir takım, birçok maçlarını izledik arkadaşlarımla beraber. Zor bir maç bizi bekliyor.

Son oynadığımız hazırlık maçında çok şanssızdık. Eren ve Belhanda sakatlandı. Bu bizi olumsuz etkiledi.

Bu sezon, sezon öncesi kampından bahsedemeyiz, bu doğru olmaz. Bu maçtan dolayı çok fazla çalışma fırsatımız olmadı. Aramıza yeni katılan arkadaşların da yavaş yavaş takıma adapte olmasıyla, daha iyi bir duruma geleceğiz. Şu anki mevcut kadromuz da turu geçmek için bize yetecektir."

Östersunds ile eşleştiklerinde ne hissettikleriyle ilgili gelen bir soruya cevap veren Tudor, "Östersunds ile eşleştikten sonra herhangi bir şey hissetmedik. Tek odaklantığımız şey rakibimizdi. Onları izlemeye başladık, oyuncularını takip etmeye başladık. Östersunds'ta birkaç tane enteresan oyuncu var" dedi.



"SNEIJDER VE KULÜP GÖRÜŞÜYOR, EN DOĞRU KARAR ALINACAKTIR"

Wesley Sneijder konusu hakkında da açıklamalarda bulunan Hırvat çalıştırıcı, "Şu an kulüp ve oyuncu görüşüyorlar. En doğru karar alınacaktır. Transferde çalışıyoruz, hedef istediğimiz takımı oluşturmak. Ama şu anki odak noktamız yarınki maç" diye konuştu.

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