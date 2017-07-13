Tudor'un halefi Barisic: Ona Galatasaray'da şans tanınmalı

Tudor'un yerine Karabükspor'un başına geçen Zoran Barisic sezon sonu kırmızı-lacivertli kulüpten ayrıldı. Avusturyalı hoca, yardımcıları Murat Topal ve Norbert Schweitzer'le birlikte Viyana'da SABAH'a özel röportaj verdi.

İşte Barisic'in açıklamaları:

"Karabükspor benim için müthiş deneyim oldu. Ofansif futbol oynadık. Sonuçların daha iyi olması lazımdı. Şans eksikti ve hakem hataları da oldu. Türk futbolunu öğrendim. Türkiye'de yarım kalan işlerim var. Eğer tekrar çalışma fırsatı bulursam daha başarılı olacağım."

"Tudor'dan Karabükspor'da fizik olarak iyi bir takım devraldım. Genç bir hoca. Şans tanımak lazım. Galatasaray'ı Türkiye'de yakından takip ettim. Galatasaray gibi büyük takım oyunu domine etmeli, daha ofansif oynamalı çünkü Galatasaray her zaman kazanmak ister."

SNEIJDER FANTASTİK BİR OYUNCU

"Sneijder'in gönderileceğini sizden duydum. Fantastik bir oyuncu. Kariyeri ortada. Yaşı önemli değil çünkü fizik gücüyle değil aklıyla oynuyor. Sneijder dışında Türkiye'de en beğendiğim futbolcular Beşiktaş'tan Talisca, Trabzonspor'dan Yusuf Yazıcı, Başakşehir'den Emre ve Galatasaray'dan Selçuk."

TÜRK İNSANI ÇOK MİSAFİRPERVER

"Trabzonspor'un Junuzovic'le ilgilendiğini okudum. Eğer alırlarsa çok doğru bir transfer olur. 6 ve 8 numara olarak görev yapsa da Junuzovic'in asıl pozisyonu 10 numara. Tekniği çok iyi, hücum oyuncularını sürekli pozisyona sokar ve asist yapar. Bir 10 numaraya göre de çok koşar."

"Avrupa'da Türkiye ve Türk insanı hakkında yazılanlar doğru değil. Karabük'te beni çok iyi karşıladılar. Türk insanı çok misafirperver, yardımsever ve sıcakkanlı. Türk insanına aşık oldum diyebilirim."