Twodor: 2-0

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Galatasaray, deplasmanda Östersunds FK ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Östersunds FK 2-0 kazandı.



Süper Lig'i 4. sırada tamamlayan ve bu nedenle Avrupa Ligi'nde grup aşamasına gelebilmek için 3 takımı saf dışı bırakması gereken Cimbom, ilk rakibi olan İsveç'in Östersunds takımı ile deplasmanda karşılaştı.



Maçın 18. dakikasında Tolga Ciğerci'yle girdiği ikili mücadelede Gero kendini yere bıraktı. Pozisyon sonrası penaltı kararı bekleyen Gero'ya, karşılaşmanın hakemi Martinez aldatmaya yönelik hareket nedeniyle sarı kart gösterdi.



İsveç ekibi daha tempolu bir oyun ortaya koysa da ilk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı.







Maçın 57. dakikasında, ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Garry Rodrigues'in çektiği şut dışarı gitti.



60. dakikada, Galatasaray'ın yeni transferi Bafetimbi Gomis'in şutu üstten dışarı gitti.



İsveç ekibi 68. dakikada öne geçti. Paslarla Galatasaray ceza sahasına giren İsveç ekibinde topu önünde bulan Ghoddos, altıpas üzerinden yaptığı vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi.



Galatasaray'da maçın 69. dakikasında Bafetimbi Gomis yerine Eren Derdiyok oyuna dahil oldu.



74. dakikada Tolga'nın defansın arkasına attığı pasa hareketlenen Garry Rodrigues vuruşunu yaptı ancak açıyı iyi kapatan Keita gole izin vermedi.



90+2'de Hopcutt ile bir gol daha bulan Östersunds mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.



Turu geçen takımın belli olacağı rövanş maçı, 20 Temmuz'da Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak.



Öte yandan karşılaşmanın ikinci yarısında iki kişi, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafının olduğu bez parçasıyla sahaya girdi. Bu kişilere güvenlik güçleri müdahale ederek, sahanın dışına çıkardı.





Galatasaray taraftarı İsveç'te de takımlarını yalnız bırakmadı.



IGOR TUDOR: "TURU GEÇECEĞİMİZE İNANIYORUM"

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Östersunds maçı sonrası yayıncı kuruluşa açıklamalar yaptı.

Hırvat teknik adamın ifadeleri şu şekilde:

"Şu anki durumumuz bu. Bazı konuştuğumuz problemler vardı. Bu turu geçeceğimize inanıyorum"

"2. maçta Belhanda takıma katılacak, bizim için çok önemli. Takımın 2. maçta daha diri olacağını düşünüyorum"



"Mesela Selçuk, 2,5 haftadır antrenman yapıyor. Fiziksel kondisyon için zamana ihtiyacımız var"



"Takımın kondisyon durumu 6 haftada belli olur. Zamana ihtiyaç var. İleride yaratıcılık eksikliğimiz vardı."

Öte yandan Igor Tudor, Sneijder ve transferle ilgili soruları cevapsız bıraktı.





Stat: Jamtkraft Arena



Hakemler: Juan Martinez xx, Diego Barbero xx, Cesar Manuel Font xx



Östersunds FK: Aly Keita xx, Dennis Widgren xx, Samuel Mensah xx, Sotiris Papagiannopoulos xx, Tom Pettersson x, Brwa Nouri xx, Fouad Bachirou xx, Ronald Mukiibi xx (Douglas Bergqvist dk. 76 xx), Ken Sema xx (Gabriel Somi dk. 88 ?), Alhaji Gero xx (Jamie Hopcutt dk. 81 xx), Saman Ghoddos xx



Yedekler: Andreas Andersson, Johan Bertilsson, Hosam Aiesh, Curtis Edwards



Teknik Direktör: Graham Potter



Galatasaray: Muslera xx, Carole xx, Martin Linnes x, Ahmet Çalık xx, Maicon Roque x, Selçuk xx, Sinan x (Emrah Başsan dk. 87 ?), Tolga Ciğerci xx, Yasin xx, Garry Rodrigues xx, Bafetimbi Gomis xx (Eren Derdiyok dk. 68 x)



Yedekler: Eray İşcan, Serdar Aziz, Koray Günter, Ryan Donk, Tarık Çamdal



Teknik Direktör: Igor Tudor



Goller: Ghoddos (dk. 69), Jamie Hopcutt (dk. 90+1) (Östersunds FK)



Sarı kartlar: Tolga, Yasin (Galatasaray), Alhaji Gero, Tom Pettersson (Östersunds FK)