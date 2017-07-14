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Antalyaspor’dan Sneijder bombası
Antalyaspor’dan Sneijder bombası
İHA
Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 14.7.2017
16:03
Güncelleme Tarihi: 14.7.2017
16:04
Antalyaspor, Galatasaray'da kadro dışı bırakılan Sneijder'ın peşine düştü.
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