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Antalyaspor’dan Sneijder bombası

İHA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 14.7.2017 16:03 Güncelleme Tarihi: 14.7.2017 16:04
Antalyaspor’dan Sneijder bombası

Antalyaspor, Galatasaray'da kadro dışı bırakılan Sneijder'ın peşine düştü.

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Antalyaspor’dan Sneijder bombası
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