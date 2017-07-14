"Cengiz sıra dışı futbolcu olduğunu gösterecek"

Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan yaptığı açıklamada, Altınordu'nun proje kulübü olduğunu, bu doğrultuda oyuncularının da kendilerine benzeyen takımlara gidip orada kariyerlerini geliştirmelerini sağladıklarını kaydetti.

Geçen yıl Bundesliga ekibi Freiburg'a giden Çağlar Söyüncü'nün Alman temsilcisiyle 30 maça yakın oynadığını ve bunun müthiş bir başarı olduğuna dikkati çeken Özkan, şöyle konuştu:

"Hem Cengiz'in Başakşehir transferinde hem de Çağlar'ın Freiburg transferinde biz çocuklarımızı kulüplere, kulüp başkanlarına veya sportif direktörlerine de vermedik. İki takımın da teknik direktörleri çocuklarımızı çok istediği için verdik. İkisiyle de ilgili biraz daha yüksek fiyatlar olmasına rağmen, tercihlerimizi doğru yaptığımızı görüyoruz."

"CENGİZ'İ YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ"

"Cengiz'in Roma'ya gitmesi benim istemediğim bir şeydi." diyen Özkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cengiz'i mümkün olduğunca Manchester City ve Freiburg ortaklığına gitmesini ve 2-3 yıl Freiburg'da oynadıktan sonra Manchester City'ye gitmesinin daha doğru olacağını düşünüyordum ama arada çok fiyat farkı oldu. O zaman Başakşehir yönetiminin aldığı karara saygı duymak zorundayız ama ben Cengiz'in orada sıra dışı futbolcu olduğunu göstereceğini düşünüyorum. Yani Salih Uçan'dan aldığımız dersler var. Oradaki hataların Cengiz'in olayında tekrarlanmaması için elimizden geleni biz de yapacağız, kendisini yalnız bırakmayacağız."

Özkan, Cengiz Ünder'in Türkiye'nin önemli bir değeri olduğunu ve milli takıma yıllarca katkı vereceğini dile getirdi.

Cengiz'in iyi bir sezon geçireceğine inandığını vurgulayan Özkan, "O iyi oynarsa buradan çıkacak tüm oyuncularımız da Cengiz abisini idol olarak görecektir. Bu da bize katkı sağlar." diye konuştu.

"ÇOCUKLARIMIZIN AVRUPA'DA OYNAMASINI İSTİYORUM"

Altınordu'dan Avrupa'ya gidecek isimlerin artacağını ifade eden Özkan, devamlı yurt dışına turnuvalara gittiklerini anımsattı.

Oynadıkları pozitif futbol nedeniyle olumlu geri dönüş aldıklarını ifade eden Özkan, "Çocuklarımızın Avrupa'da oynamasını istiyorum. Çünkü biz ne kadar çok Avrupalılara oyuncu gönderirsek, onların da bize bakışları daha iyi olur." diyerek sözlerini tamamladı.