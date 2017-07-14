Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Cengiz Ünder'e nazar boncuklu uğurlama!

DHA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 14.7.2017 16:46 Güncelleme Tarihi: 14.7.2017 17:04
Cengiz Ünder'e nazar boncuklu uğurlama!

20. yaşının ilk gününde Cengiz'e doğum günü pastası ve nazar boncuklu uğurlama yapıldı.

Düzenlenen basın toplantısında Cengiz Ünder bundan sonraki hedeflerini açıklarken, 15 milyon Euro + bir sonraki satıştan %20 pay ile Roma'ya satılan Cengiz için Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ başarılar diledi ve genç oyuncuyu nazar boncuğu takarak uğurladı.

CENGİZ ÜNDER: "Üzerimde emeğim olan herkese teşekkür ediyorum. Benim için Roma'ya gitmek gurur verici, yeni heyecan, stresliyim. Monchi'nin ve hocanın genç oyunculara verdiği fırsatları biliyorum. Bu yüzden karar vermek zor olmadı. Çok çalışarak, El Shaarawy ve Perotti'den formayı alacağımı düşünüyorum. Bugün Cumhurbaşkanımız da arayıp tebrik etti. Ona da burada sevgi ve saygılarımı sunuyorum tekrar."

BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Cengiz Ünder'e nazar boncuklu uğurlama!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz