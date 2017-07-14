Cengiz Ünder'e nazar boncuklu uğurlama!

Düzenlenen basın toplantısında Cengiz Ünder bundan sonraki hedeflerini açıklarken, 15 milyon Euro + bir sonraki satıştan %20 pay ile Roma'ya satılan Cengiz için Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ başarılar diledi ve genç oyuncuyu nazar boncuğu takarak uğurladı.

CENGİZ ÜNDER: "Üzerimde emeğim olan herkese teşekkür ediyorum. Benim için Roma'ya gitmek gurur verici, yeni heyecan, stresliyim. Monchi'nin ve hocanın genç oyunculara verdiği fırsatları biliyorum. Bu yüzden karar vermek zor olmadı. Çok çalışarak, El Shaarawy ve Perotti'den formayı alacağımı düşünüyorum. Bugün Cumhurbaşkanımız da arayıp tebrik etti. Ona da burada sevgi ve saygılarımı sunuyorum tekrar."

Göksel Gümüşdağ, Cengiz Ünder'in vedasında, anne ve babasını da gazetecilerin önünde tebrik edip, teşekkürlerini sundu. pic.twitter.com/zDJXwhwqL0 — Sabah Spor (@sabahspor1) 14 Temmuz 2017