Dünya Abdelhak Nouri'ye ağlıyor!

Mahallenin çocuklarından 12 yaşlarındaki Rashid ve Marouane anlatıyor Abdelhak Nouri'yi. Ondan için takma adı Appie'yi kullanıyorlar. "Geçen yıl, Ajax'ta o kadar meşgulken bile gelip bize bazı şeyler öğretmişti. Bize ailemizi ve koçumuzu dinlememiz gerekitğini söylemişti.'

Sokaktaki atmosfer çok kötü

Bir başka çocuk şöyle anlatıyor Nouri'yi: 'İnanılır gibi değil. Geçen hafta gördüm onu, çok iyi görünüyordu, çok mutluydu."

O sırada Ajax direktörü eski kaleci Edwin van der Saar çıkıyor, Nouri'nin evinden. Evdeki bazı adamlar ona teşekkür ediyor. Kimseden çıt çıkmıyor. Gazeteciler bir demeç alma peşinde. Van der Saar 'Şimdi olmaz'diyor…

Bu arada sosyal medyada aralarında Arda Turan, Robin Van Persie ve Wesley Sneijder'ın da olduğu çok sayıda isimden mesaj yağıyor. Ajax kulübü, Nuri'nin kalıcı ve ciddi beyin hasarı gördüğünü ve iyileşme olasılığı bulunmadığını açıkladı.

Aynı zamanda Hollanda Genç Milli takımında da forma giyen 20 yaşındaki futbolcu, geçen Cumartesi günü Avusturya'da Almanya'nın Werder Bremen takımı ile oynanan hazırlık maçında forma giymişti.

Abdelhak Nuri, maç sırasında kalp ritmi bozukluğu nedeniyle aniden yere yığılmıştı. Sahadaki ilk müdahalenin ardından hayata döndürülen genç oyuncu, helikopterle Inssbruck'taki bir hastaneye kaldırılmıştı.