Mevlüt Erdinç ve Gökhan İnler, resmen Medipol Başakşehir'de

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenen imza törenine Kulüp Başkanı Göksel Gümüşdağ ile Başkan Vekili Çağatay Kalkancı katıldı.

Törende açıklamalarda bulunan Gümüşdağ, almayı arzu ettikleri 2 oyuncuyla sözleşme imzaladıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.

Hem Mevlüt'ün hem de Gökhan'ın kariyerli oyuncular olduğunu ve her iki futbolcuyu da Abdullah Avcı'nın istediğini belirten Gümüşdağ, "İki oyuncu da bugün bu ailenin içine katılmış oluyor. İki futbolcuya da hayırlı olsun diyorum. Şu ana kadar 6 oyuncuyu kadromuza kattık. Bu oyuncular için verdiğimiz bonservis bedeli 1 milyon 100 bin avro. Cengiz Ünder'den alacağımız paraya bakarsak, bu şirketin doğru yönetildiğinin en büyük kanıtıdır. Slovenya kampında yeni transferimiz Chedjou sakatlandı. Dört-beş ay aramızda olamayacak. Şu anki planlamamız 2 futboluyu daha kadromuza katmak." ifadelerini kullandı.

Kulübü kurduklarında profesyonel şirket anlayışıyla yöneteceklerini söylediklerini hatırlatan Gümüşdağ, şunları kaydetti:

"Biz her zaman kulübümüzün menfaatlerini ön planda tutarız. Şampiyonlar Ligi kurasında Club Brugge'ü arzu ediyordum. Gerçekten de öyle çıktı. O takım, bu takım çıktı diye değerlendirme yapmam. Her takım zordur, her maç 90 dakikada biter. Bu yıl derbilerin şampiyonuyuz. Yarış sadece onların arasında geçseydi lig şampiyonuyduk. İçeride, dışarıda derbileri kazandık ama kadro potansiyeli biraz daha az olan takımlara karşı puan kaybettik. İnşallah hayırlı bir kura olur. Emre Belözoğlu, bizim 1 yıl daha sözleşmesi olan futbolcumuz. Haberleri gazetelerde görüyorum, kendim de şaşkınım. Fenerbahçe'den bir teklif gelmedi. Ondan çok memnunuz, o da buradan memnun. Kulübümüze kendisiyle alakalı en ufak bir teklif gelmedi."

MEVLÜT ERDİNÇ: "BAŞAKŞEHİR'DE OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Medipol Başakşehir'in yeni transferi Mevlüt Erdinç, turuncu-lacivertli takıma katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kulüpte çok değerli insanlarla çalışacağını ifade eden Mevlüt, "Adım uzun yıllar Türkiye'de geçti ama bugüne nasip oldu. Türkiye Ligi'nde ilk kez burada oynayacağım. Heyecanlı ve mutluyum. Fransa Ligi'nde 300 maçım var. Yaklaşık 100 golüm bulunuyor. Bu ligi tanımıyorum ama çok izledim. Çok kaliteli golcüler var. Bu sene bence lig daha önemli olacak, çünkü önemli oyuncular geldi." diye konuştu.

Geçen sezon Beşiktaş'ta forma giyen Gökhan İnler ise sözlerine siyah-beyazlılara, Şenol Güneş'e ve taraftarlara teşekkür ederek başladı.

Beşiktaş'ta güzel bir sene geçirdiğini ve o dosyayı güzel kapattığını dile getiren Gökhan, "Önümüzdeki yıllar Başakşehir için ter dökeceğim. Başkana ve Başakşehir'e teşekkür ediyorum. Bana, benim profesyonelliğime güvendiler. Bu takıma çok şey verebilirim, onlar da bana çok şey verebilir. Çok fazla takımın arasından Başakşehir'i seçtim, çünkü burada değer gördüm. Her şeyimi Başakşehir için vereceğim." değerlendirmesinde bulundu.

Gökhan İnler, Beşiktaş'ta saha içerisinde her zaman yüzde yüzünü verdiğini ve teknik direktör Şenol Güneş için ilk seçenek olarak görülmediğinden dolayı takımdan ayrıldığını da sözlerine ekledi.