Ryan Babel: Forvet de oynayabilirim...

Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Atiba Hutchinson'la birlikte basın toplantısı düzenleyen Ryan Babel sezon öncesi hazırlıklarını yorumladı. Çok iyi bir dönem geçirdiklerini söyleyen Babel, "Bizi zorlu bir sezon bekliyor ve bu doğrultuda sıkı çalışıyoruz" dedi. Tatil döneminde çalıştığını da söyleyen Babel, "Bu sezon izinli olduğumuz dönemde bazı alışkanlıklarımı değiştirdim. Futbolda birçok bireysel antrenör tatilin 1, 2 haftasında dinlen der. Ben bunu değiştirip sadece 5 gün dinlendim ve sonra antrenmanlara başladım. Daha önceki dönemlerde düşük tempoda başlayıp tempoyu yükseltirdim" diye konuştu.



"İLERİDE BELKİ STEVEN SPİELBERG'LE ORTAK KARİYER YAPABİLİRİM"



Beşiktaş'ın bir parçası olduğu için gurur duyduğunu söyleyen Babel, "Bu takıma Ocak ayında katıldım ve gurur duyuyorum. Beni bu takıma kazandıranlara da minnet duyuyorum. Şampiyonluğun, başarının bir parçası olduk. Umarım bu sezon da başarılı oluruz" dedi. Sinemaya olan ilgisiyle ilgili olarak da açıklama yapan Babel, "Kariyerim bittiğinde Steven Spielberg'le ortak bir kariyer olabilir. Şu anda futbola odaklanmış durumdayım ve bu doğrultuda hareket edeceğim" dedi.



"LİONEL MESSİ'Yİ ALMALARINI İSTERİM!"



Kendisinin hücum hattında forma giyebileceğini ifade eden Babel, "Aslına bakarsanız forvet oynayabilirim ama kariyerim boyunca tutturduğum istatistiklere bakıldığında tam anlamıyla bir golcü olduğumu söyleyemem. 20 gol atmadım hiç. Topu saklayabilirim, arkadaşlarıma servis yapabilirim ama tam anlamıyla forvet oynayabileceğimi söyleyemem. Kiminle oynamak istediğime gelirsek, Beşiktaş transfer ederse Lionel Messi'yle oynamak isterim" diye konuştu.

Takımın yaş ortalamasıyla ilgili olarak da konuşan Hollandalı oyuncu, "Deneyim sahibi olmak iyidir. Ama benim yaşlı tanımımla medyanın tanıtımı farklı. Pepe gibi bir oyuncu geldiği zaman seviye atlamanız açısından büyük katkı sağlar. Henüz kadromuz tamamlanmış değil. Tamamlandığı zaman Avrupa da dahil önemli transferler yapan takımlarla baş edebileceğiz. Bunun için 1 değil 2 adım atmamız gerekiyor" diye konuştu. Babel son olarak Vodafone Park'ın atmosferini özlediğini belirterek, "Türkçe'yi tam anlayamıyorum ama özellikle taraftarlarla futbolcuların birlikte yaptığı üçlü tezahüratı benim favorim" diyerek sözlerini tamamladı.