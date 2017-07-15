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Ve Sneijder konuştu! "Tudor ve Belhanda..."

Giriş Tarihi: 15.7.2017 10:27 Güncelleme Tarihi: 15.7.2017 10:30
Ve Sneijder konuştu! Tudor ve Belhanda...

Galatasaray'dan ayrılan Sneijder Türkiye'den ayrılmadan önce çok çarpıcı açıklamalar yaptı.

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Ve Sneijder konuştu! "Tudor ve Belhanda..."
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