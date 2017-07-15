ANA SAYFA
SPOR
FUTBOL
Ve Sneijder konuştu! "Tudor ve Belhanda..."
Türk sporunun yöneticileri tek yürek tek ses
İşte Sneijder'in yeni takımı
BASKETBOL
Lucas Perez’in transferi zor!
Trabzonspor Medical Park'ta Markovski dönemi
Fenerbahçe ayrılığı resmen açıkladı
TÜM SPORLAR
Haber hattı
Mizgin Ay: Madalyam 15 Temmuz şehitlerine
SABAH Spor yazarları 15 Temmuz’u yazıyor
TRANSFER
Ve Sneijder konuştu! "Tudor ve Belhanda..."
İşte Sneijder'in yeni takımı
Lucas Perez’in transferi zor!
SPOR MAGAZİN
Ronaldo'nun teknesine şok baskın!
Tuvana Türkay ile Alper Potuk aşk mı yaşıyor?
Arda Turan instagramdan böyle duyurdu!
YAZARLAR
TÜM
SPOR HABERLERİ
MAGAZİN
GÜNAYDIN
Unutmayalım unutturmayalım
‘15 Temmuz direnişi beni duygulandırdı’
‘Halk iradesinin üzerinde başka bir güç olamaz’
Türk halkında atalarından gelen bir kahramanlık geni var
TÜM
GÜNAYDIN HABERLERİ
GÜNDEM
"Bu alçaklığı hiçbir zaman unutmayacağız"
Son dakika haberi: 4 terörist etkisiz hale getirildi
Manisa'daki PKK/KCK operasyonunda 3 tutuklama
Çeyrek altın ne kadar? İşte 15 Temmuz altın fiyatları
TÜM
GÜNDEM HABERLERİ
EKONOMİ
İTO Başkanı Çağlar: Bir milletin esaret zincirlerini parçalayışına tanık olduk
WTF Başkanı Bağcı: Türkiye'nin dünyadaki sesi olmaya devam edeceğiz
‘Uçuş için dört lokasyon belirlendi’
Tarifi mümkün olmayan bir cesaret örneği
TÜM
EKONOMİ HABERLERİ
YAŞAM
Fuhuştan yakalanan kadın: Gözaltına alınmaktan bıktık...
Bulduğu silahla kendini vurdu
Manisa'da mahalleyi ayağa kaldıran iddia
İstanbullular müjde! Öğle saatlerinden itibaren...
TÜM
YAŞAM HABERLERİ
DÜNYA
Bakmaya doyamayacağınız harika fotoğraflar
ABD Dışişleri Bakanlığından 15 Temmuz mesajı
CHP zihniyeti PKK ile hareket ediyor
Aldatma İmparatoru: FETO
TÜM
DÜNYA HABERLERİ
YAZARLAR
GALERİ
İşte 692 KHK ile öğrencilik ile ilişkileri kesilen ve öğrencilikleri iade edilenler listesi
İşte 692 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile rütbeleri alınan emekli TSK personeli listesi
692 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile göreve iade edilenlerin tam listesi
692 sayılı yeni KHK ile görevden ihraç edilenler
TÜM
GALERİLER
SABAH TV
HABER
Alman Gazeteciyi PKK'lılar polisin gözü önünde komaya soktu
Provokasyon böyle önlendi!
Antalya'da uyuşturucu operasyonu
SPOR
Arda Turan takım arkadaşları Pique, Messi ve Neymar ile Japonya'da!
THY Galatasaray'a sponsor oldu
Enzo Zidane, Neymar'a meydan okudu!
SAĞLIK
Aşırı terlemede botoks tedavisi?
Botoksun kalıcılık süresi nedir?
Memede şekil bozuklukları ve çözümü nelerdir?
KOMİK
İlk defa kola içen ufaklığın aşırı sevimli halleri
Erzurumlu 'Çitos Efe'den dans
Erzurumlu 'Çitos Efe'den şarkı
TÜM
VİDEOLAR
ZİRAAT TÜRKİYE
KUPASI
Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haber
Gündem
Seçim
Son Dakika
Yerel Haberler
Tüm Manşetler
Zaman Tüneli
İndeks
Sitene Ekle
Spor
Ziraat Türkiye Kupası
Futbol
Spor Toto Süper Lig
Şampiyonlar Ligi
UEFA Avrupa Ligi
Milli Takım
Canlı Skor
Basketbol
Voleybol
Tüm Sporlar
Transfer
Spor Magazin
Ekonomi
Piyasalar
Borsa
Emlak
İşte İnsan
Sarı Sayfalar
Gazete İlanlar
Hayatın İçinden
Yaşam
Sağlık
Teknoloji
Turizm
Memur
Kadın
Moda
Otomobil
Eğitim
Sınav Merkezi
Namaz Vakitleri
Hava Durumu
Yemek Tarifleri
Ramazan
Yol Durumu
Eğlence
Günaydın Magazin
Kültür Sanat
Sinema
Medya
Astroloji
Oyun
Bulmaca
Televizyon
Güzel Sözler
Şans Oyunları
Multimedya
Galeri
Sabah TV
Diziler
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz
Kırgın Çiçekler
Bu Şehir Arkandan Gelecek
Aşk ve Mavi
Ölene Kadar
Ekler Bölgeler
Ekler
Cumartesi
Pazar
Günaydın
Kitap
Bölgeler
Ankara Başkent
Egeli Sabah
Akdeniz
Güney
Marmara
Karadeniz - Doğu Anadolu
Kayseri
Konya
Yerel Haberler
Yazarlar
Sabah
Spor
Günaydın
Perspektif
Cumartesi
Pazar
Bölgeler
Tüm Yazarlar
Çizerler
SİZİNKİLER
PİJAMA AİLESİ
HAYATA DAİR
Ziraat Türkiye Kupası
AHaber Canlı İzle
Aspor Canlı İzle
Atv Canlı İzle
A2 Canlı İzle
Üyelik İşlemleri
Üye Girişi
Üye Ol
Çıkış
Bildirimleri Aç / Kapat
Haberler
Spor Haberleri
Futbol Haberleri
Ve Sneijder konuştu! "Tudor ve Belhanda..."
Ve Sneijder konuştu! "Tudor ve Belhanda..."
Giriş Tarihi: 15.7.2017
10:27
Güncelleme Tarihi: 15.7.2017
10:30
Galatasaray
'dan ayrılan
Sneijder
Türkiye'den ayrılmadan önce çok çarpıcı açıklamalar yaptı.
HABERİN DEVAMI
1
2
3
4
5
SİTENE EKLE
CROPY
ARKADAŞINA GÖNDER
Ve Sneijder konuştu! "Tudor ve Belhanda..."
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz