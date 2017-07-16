Cengiz Ünder: Bütün kalitemi ortaya koyacağım

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma, milli futbolcu Cengiz Ünder ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

İtalyan kulübünden yapılan açıklamada, "Roma, İstanbul Başakşehir'de forma giyen Cengiz Ünder'i transfer ettiğini memnuniyetle açıklar. Türk futbolcu, kendisini 30 Haziran 2022'ye kadar sarı-kırmızılı takıma bağlayan sözleşmeye imza attı." denildi.

Açıklamada, 20 yaşındaki futbolcunun 13,4 milyon avro net, 1,5 milyon avro ek bedelle Medipol Başakşehir'den transfer edildiği belirtildi.

Roma'da 17 numaralı formayı giyecek olan Cengiz Ünder, yeni takımının internet sitesine yaptığı kısa açıklamada, "Roma'da olmaktan çok mutluyum ve burada taraftarlara kendimi gösterecek olmaktan dolayı çok heyecanlıyım. Bütün kalitemi ortaya koyacağım." şeklinde görüş bildirdi.

Roma Sportif Direktörü Ramon Rodriguez (Monchi) de "Cengiz'in gelişinden dolayı son derece mutluyuz. Çok önemli teknikleri olan bir oyuncu." ifadesini kullandı.

Bu arada, sarı-kırmızılı kulüp, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından Cengiz'in bugüne kadar attığı goller ile milli futbolcunun telaffuzunu İtalyan taraftarlara öğretmek için adı ve soyadını söylediği bir videosunu paylaştı.

Öte yandan, AA muhabirinin kulüp kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Cengiz Ünder, sezon öncesi hazırlık kampı için bugün ABD'ye giden yeni takımına vize aldıktan sonra dahil olacak.

Cengiz Ünder de imzayı attıktan sonra Twitter'dan yaptığı paylaşımda, futbolseverler, basın mensupları ile aralarında İstanbul Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Abdullah Avcı, Altınordu Futbol Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan ve Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim gibi isimlere teşekkür etti.

CENGİZ ÜNDER'DEN TEŞEKKÜR MESAJI