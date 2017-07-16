Cengiz Ünder'den teşekkür mesajı

İstanbul Başakşehir'den ayrılarak Roma'ya transfer olan Cengiz Ünder, ayrılığın ardından bir veda mesajı yayınladı.

Milli futbolcu mesajda şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü ile AS Roma arasında imzalanan anlaşma neticesinde, futbol yaşantımı AS Roma Takımı'nda sürdürmek üzere yeni bir yolculuğa çıkıyorum.

Hayatımda yeni bir başlangıç olacak bu adım sebebiyle, değerli sporseverlerle benim için hem heyecanlı hem yeni olan bundan sonraki süreçle ilgili duygu ve düşüncelerimi paylaşmak istedim.

Öncelikle henüz 20 yaşında, futbol hayatımdaki bu yeni sayfanın her şeyden önce ülkeme hayırlı olmasını diliyorum. En büyük hedefim iyi bir birey, iyi bir vatandaş ve iyi bir futbolcu olabilmek ve bana güvenen tüm insanları haklı çıkarmak olacaktır.

Giderken başta ailem olmak üzere desteğini benden hiç esirgemeyen ve bugünlere gelmemde büyük katkısı bulunan başkanım Göksel Gümüşdağ'a, hocam Abdullah Avcı'ya ve İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü camiasına çok teşekkür ediyorum. Yine aynı şekilde gelişimim süresince beni destekleyen ve daima cesaretlendiren Altınordu Futbol Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan'a, emeği geçen tüm hocalarıma, Altınordu Futbol Kulübü camiasına, Milli Takım kapılarını bana ilk kez açan ve desteğini esirgemeyen Fatih Terim'e, 3 yıldır hem ağabey hem profesyonel danışman olarak daima katkısını yanımda hissettiğim temsilcim Ömer Koray Uzun'a, Batur Altıparmak'a, Footalent ekibine ve taraflı tarafsız dualarını, desteklerini benden esirgemeyen tüm futbolseverlere en içten teşekkürlerimi sunmak isterim.

Sevgi ve saygılarımla..."