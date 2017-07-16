Göztepe'den Nizic harekatı

Teknik direktör Tamer Tuna'nın sadece 4 futbolcunun kaldığı defansa acil takviye istemesi üzerine kolları sıvayan yönetim, Hajduk Split'in geçen perşembe günü Levski Sofya ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi 2'hnci ön eleme turu karşılaşmasını izledi. Scout ekibinin maçta 90 dakika forma giyen 1.95 boyundaki 27 yaşındaki futbolcu için olumlu rapor verdiği, yönetimin de kulüp ve futbolcuyla görüşmelere başladığı ifade edildi.

Yurt içinde de arayışlarını sürdüren yönetimin defansa en az 3 takviye yapacağı kaydedildi. Futbola ülkesinin Zmaj Makarska takımında başlayan Nizic, Belçika'nın Brüssel FC ekibinde de top koşturdu. Hajduk Split'te 2013-14 sezonunda beri oynayan deneyimli futbolcu, 1 kez Hırvat Milli Takımı'nda forma giydi.

Öte yandan ismi listede yer almasına rağmen Avusturya'ya götürülmeyen Lokman'ın kadroda düşünülmediği ve deneyimli futbolcuyla yolların ayrılacağı öğrenildi. Sarı kırmızılı ekipte dizinden sakatlanan ve İzmir'de bırakılan defans oyuncusu Emrecan dışında eksik futbolcu bulunmuyor.

ROTMAN KAMPA KATILIYOR

Transfer döneminde Gençlerbirliği'nden Selçuk, Kasımpaşa'dan Castro, Maccabi Tel Aviv'den Scarione, Gaziantepspor'dan Ghillas ve Bastia'dan Ngando'yu renklerine bağlayan Göztepe'nin 2 yıllık sözleşme imzaladığı Medipol Başakşehirli Rajko Rotman'ın yarın kampa katılacağı duyuruldu. Rotman'ın 19 Temmuz Perşembe günü İtalya Seri A ekiplerinden Genoa ile oynanacak hazırlık karşılaşmasında forma giyebileceği bildirildi.

FORMALAR BEĞENİLDİ

Göztepe'nin yeni sezonda Süper Lig'de giyeceği yeni formalar taraftarlardan büyük beğeni aldı. Üç farklı tasarımda hazırlanıp, çubuklu, sarı ve efsane mavi isimleri verilen yeni sezon formalarını Lotto'nun ürettiği açıklandı. Adis Jahovic, Oscar Scarione ve Tanju Kayhan'ın tanıttığı formaların satışına GözGöz Store mağazalarında başladığı bildirildi.