Erzurumspor iki golcü, bir 10 numara alacak

Basın Sözcüsü Metin Barlak ile birlikte Sway Otelde düzenlediği basın toplantısında takımında şimdiye kadar yaptıkları çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Osman Özköylü, şunları söyledi:



"Kulüpleriyle problemleri oldukları için ayrılmasını beklediğimiz futbolcular var. Bunlarla ilgili temaslarımız devam ediyor. Bu arada ilk etap kampımızı bitirdik, ikinci etap kamp çalışmalarımıza Erzurum'da başladık. Bizi en çok sıkıntıya sokan takım kadrosunun eksik oluşu. Kış şartlarının zor oluşu, transfer çalışmalarını olumsuz etkiliyor. Bazıları Erzurum şehrinden dolayı, bazıları para konusunda sıkıntı çıkarıyor. Buna rağmen şu ana kadar aldığımız oyuncuların hepsi gerçekten çok kaliteli, hem Süper Lig, hem de 1'inci Lig deneyimi olan oyuncular. Bize çok büyük değer katacaklar bundan kimsenin şüphesi olmasın."



Menisküs ameliyatı geçiren Mert Nobre'nin durumunun belirsizliğini koruduğuna işaret eden Osman Özköylü, bu konuda şöyle konuştu:



"Yaklaşık 25 gün sonra lig başlıyacak. Mert Nobre'nin tam olarak iyileşmesi, gelip takımla antrenmanlara katılabilecek seviyeye gelmesi. daha uzun bir süre alacağı için şu anda onu yokmuş gibi düşünüyoruz. O yüzden biri yerli diğeri yabancı olmak üzere 2 oyuncu alınacak. 10 numara diye tabir ettiğimiz bölgeye bir oyuncu alınacak. Savunmada hem sol bek, hem de stoper anlamında alternatif oyuncular olacak. Bununla ilgili görüşmelerimiz var. Biz bu ligin ne kadar önemli ve zor bir lig olduğunu biliyoruz. Bunu en iyi bilenlerden birisi benim. Bu anlamda belirli kararlar aldık. Önemli olan burada Erzurumspor'un başarısı. Erzurumlu, şehrin takımıyla gurur duyacak. Bu konuda söz verebilirim. Ama şampiyonluk, play off konusunda herhangi bir söz veremem. Böyle büyük bir laf edemem."

BUGÜN NELER OLDU