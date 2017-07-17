Fatih Terim ile kavga eden Aydoğdu: "Tehdit kastım yok"

Geçtiğimiz gün Alaçatı'da restoran işleten Fatih Terim'in damadı Ahmet Baran Çetin ile Selahattin Aydoğdu arasında sözlü tartışma çıkmıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine olaya Fatih Terim de dahil olmuştu. Çeşme'ye gelen Fatih Terim'in, Aydoğdu'nun mekanını bastığı ve yumruk yumruğa kavga ettikleri iddia edilmişti. Gelişmelerin ardından Aydoğdu, polisler tarafından ifadesine başvurulmak üzere Alaçatı Polis Merkezine çağrıldı. Aydoğdu emniyete giderek o gece neler yaşandığını anlattı ve emniyete bilgi verdi. Birkaç saat emniyette kalan Aydoğdu ardından da serbest bırakıldı.

'TEHDİT KASTIM YOK' DEDİ

Basına demeç verdikten sonra sözleri nedeniyle ifade veren Aydoğdu, Terim'i tehdit etmediğini söyledi. İfadesinde Fatih Terim'in de kendisinin de futbol dünyasının içinde olduğunu belirten Aydoğdu, 'Maç yeni başlıyor, sonuca bakacağız' sözlerini o amaçla söylediğini, tehdit kastı taşımadığını ifade etti. Aydoğdu, polis merkezindeki ifadesinin ardından sabaha karşı uçakla İstanbul'a gitti.

Öte yandan, Fatih Terim'in avukatlarının, müvekkillerinin ifadesinin Bodrum'da alınması için girişimlerde bulunduğu öğrenildi. Savcılığın kabul etmesi halinde Fatih Terim'in ifadesinin Bodrum'da alınması bekleniyor.