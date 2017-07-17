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, Evkur ’da

İHA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 17.7.2017 17:00
Kaan Kanak, Evkur Yeni Malatyaspor’da

Süper Lig'in yeni ekibi Evkur , ’dan sol bek oyuncusu ’ı renklerine bağladı.

Süper Lig için iddialı bir kadro kurmayı amaçlayan Evkur , defansını 'dan 27 yaşındaki 'ı alarak güçlendirdi.

Başkan Adil Gevrek'in İstanbul'daki ofisinde düzenlenen törenle kendisini 2 yıllığına Malatya ekibine bağlayan sözleşmeye imza atan Kaan, inin gerçekleşmesinden dolayı mutlu olduğunu ifade etti.

Evkur Yeni Malatyaspor'un büyük bir camia olduğunu kaydeden Kaan, "Öncelikle transferimin gerçekleşmesinde emeği geçen başkanıma teşekkür ediyorum. Uzun süredir görüşme halindeydik. Burada başarılı olmaya geldim. Attığım imza her iki taraf için de hayırlı olur inşallah" dedi. Kaan Kanak, geçen sezon TFF 1. Lig ekibi Eskişehirspor'da 25 resmi müsabakaya çıktı ve 1 gol attı.

Tecrübeli oyuncunun transferinin teknik direktör Ertuğrul Sağlam'ın raporuyla gerçekleştirildiği belirtildi.

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Kaan Kanak, Evkur Yeni Malatyaspor’da
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