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Şampiyonlar Ligi'nde 7 maç var

AA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 17.7.2017 11:36
Şampiyonlar Ligi'nde 7 maç var

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanşları yarın oynanacak 7 karşılaşmayla başlayacak.

İkinci ön eleme turunda yarın oynanacak rövanş maçlarının programı ve ilk karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

17.00 Astana (Kazakistan) - Spartaks Jurmala (Letonya) (1-0)

19.00 Vardar (Makedonya) - Malmö (İsveç) (1-1)

19.00 Alashkert (Ermenistan) - BATE Borisov (Belarus) (1-1)

20.00 Samtredia (Gürcistan) - Karabağ (Azerbaycan) (0-5)

21.00 Vikingur Gota (Faroe Adaları) - Hafnarfjordur (İzlanda) (1-1)

21.00 The New Saints (Galler) - Rijeka (Hırvatistan) (0-2)

21.45 Buducnost (Karadağ) - Partizan (Sırbistan) (0-2)

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Şampiyonlar Ligi'nde 7 maç var
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