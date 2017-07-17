Şampiyonlar Ligi'nde 7 maç var

İkinci ön eleme turunda yarın oynanacak rövanş maçlarının programı ve ilk karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
17.00 Astana (Kazakistan) - Spartaks Jurmala (Letonya) (1-0)
19.00 Vardar (Makedonya) - Malmö (İsveç) (1-1)
19.00 Alashkert (Ermenistan) - BATE Borisov (Belarus) (1-1)
20.00 Samtredia (Gürcistan) - Karabağ (Azerbaycan) (0-5)
21.00 Vikingur Gota (Faroe Adaları) - Hafnarfjordur (İzlanda) (1-1)
21.00 The New Saints (Galler) - Rijeka (Hırvatistan) (0-2)
21.45 Buducnost (Karadağ) - Partizan (Sırbistan) (0-2)