Somaspor, Jaba ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

Somaspor, Türkiye macerasına 2004-05'te bugünkü ismi Osmanlıspor olan Ankaraspor'da başladıktan sonra Süper Lig'de Ankaragücü ve Antalyaspor formalarını da giyen 36 yaşındaki golcüyle 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Teknik Direktör Erman Güraçar, Brezilyalı futbolcunun tecrübesiyle takıma önemli katkı sağlayacağını söyledi. Jaba'nın ilerlemiş yaşına rağmen çok kaliteli bir golcü olduğunu belirten Güraçar, "Jaba Türkiye'de oynadığı maçlarda 95 gole imza attı. Bizde de gollerine devam edecek. Somaspor'u yeni sezonda 3'üncü Lig'e taşımak için iddialı bir kadro kurduk. Toplam 18 futbolcuyu transfer ettik" dedi.