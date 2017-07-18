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gönderilecek oyuncuları belirledi

İHA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 18.7.2017 14:11 Güncelleme Tarihi: 18.7.2017 14:32
Ertuğrul Sağlam gönderilecek oyuncuları belirledi

Evkur Teknik Direktörü , bazı oyuncuların gönderilmesi için yönetime rapor sundu. İşte o isimler...

Süper Lig'in yeni takımı Evkur , Düzce Topuk Yaylası Tesisleri'nde 2. etap kamp çalışmalarına başladı.

İlk etabını Bolu'da yaptığı kamp çalışmalarında, teknik direktör nezaretinde güç depolayan sarı-siyahlılar, ikinci etap kampına 25 kişilik kadrosuyla başladı.

Günde çift idman temposuyla lige hazırlanacak olan sarı-siyahlı takım, 2. etap kampında 3 hazırlık maçı yapacak.

Evkur Yeni Malatyaspor'da Ertuğrul Sağlam'ın raporu doğrultusunda ikinci etap kampına alt yapıdan Abdulsamed Damlu, Furkan Pekşen, Burak Kavlak ve Ferhat Canlı'nın katılacağı belirtildi.

Sağlam'ın gönderilmesi için yönetime rapor sunduğu Mba, Ahmet Aras, Murat Akça, Murat Yıldırım, Dialiba, Ayıte ve Rahman Buğra'nın da 2. etap kampına dahil edildiği ancak transfer süreçlerinin de devam ettiği belirtildi.

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Ertuğrul Sağlam gönderilecek oyuncuları belirledi
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