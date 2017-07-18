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o olaydan sonra ilk kez ortaya çıktı ve...

İHA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 18.7.2017 11:32 Güncelleme Tarihi: 18.7.2017 11:36
Fatih Terim o olaydan sonra ilk kez ortaya çıktı ve...

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, eşi Fulya Terim ile birlikte İstanbul'a geldi.

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Fatih Terim o olaydan sonra ilk kez ortaya çıktı ve...
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