Medipol Başakşehir: 2 - Ashdod: 2

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Slovenya'nın Kranjska Gora kasabasında kamp yapan turuncu-lacivertli takım, Kranj Stadı'nda Ashdod ile karşı karşıya geldi.

Medipol Başakşehir, karşılaşmaya Volkan Babacan, Caicara, Attamah, Epureanu, Clichy, Mahmut Tekdemir, Emre Belözoğlu, Visca, Mossoro, Elia, Adebayor ilk 11'iyle başladı.

Turuncu-lacivertliler, frikikten Emre Belözoğlu ve Visca'nın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. İkinci yarıda Ashdod oyunda dengeyi kurdu. İsrail ekibi, 54 ve 80. dakikalarda bulduğu gollerle skoru 2-2'ye getirdi.

Karşılaşmanın kalan bölümünde skorda bir değişiklik olmadı ve müsabaka 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

İkinci yarının başında Medipol Başakşehir'de 2 oyuncu değişikliği yapıldı. Teknik direktör Abdullah Avcı, ikinci yarının başında Epureanu ve Mossoro'yu kenara aldı. Bu oyuncuların yerine Gökhan İnler ve Cikalleshi oyuna dahil oldu.

Avcı, ikinci yarıda ayrıca Ufuk Ceylan, Tunay Torun, Mevlüt Erdinç, Napoleoni, İrfan Can Kahveci, Uğur Uçar, Hakan Özmert ve Alparslan Erdem'e de şans verdi.