Mehmet Sak Ankaragücü'nde

Beştepe Tesisleri'nde kendisini sarı-lacivert renklere bağlayan sözleşmeye imza atan Sak, geçen sezon Evkur Yeni Malatyaspor ile 14 maça çıktı. TFF 1. Lig'de son iki sezonda Adanaspor ve Evkur Yeni Malatyaspor'da şampiyonluk yaşayan Mehmet Sak, 3. şampiyonluk için Ankaragücü'nü tercih ettiğini söyledi.

Evkur Yeni Malatyaspor'da başarılı bir sezonu geride bıraktıklarını ancak kendisinin sürekli oynayabileceği bir yerde olmayı tercih ettiğini ifade eden 27 yaşındaki futbolcu, "Böylesine büyük bir camiada olmak benim için mutluluk verici. Ankaragücü formasını en iyi şekilde temsil edeceğim" dedi.

Atılan imzaların köklü camiaya hayırlı olmasını dileyen Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner ise, "Transfer çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Yeni sezonda yarışmacı bir takım oluşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Mehmet Sak, 2 yılda 2 şampiyonluk yaşadı. İnşallah bizde de bu başarısını yineler" ifadelerini kullandı.