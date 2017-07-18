Pierce, Boston Celtics'te bıraktı

Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) tecrübeli oyuncularından Paul Pierce, 15 yılını geçirdiği Boston Celtics ile sözleşme imzalayarak kariyerini sonlandırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, sembolik olarak sözleşme imzalanan 39 yaşındaki Pierce'a kariyerinin büyük bölümünü geçirdiği Celtics'te emekli olma imkanının verildiği bildirildi. Pierce'ın 34 numaralı formasının emekliye ayrılarak TD Garden'daki yerini alacağı da belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pierce, "Bu organizasyon ve şehir beni kucaklayarak onlardan biri yaptı. Kariyerimi başka bir şekilde bitirmeyi hayal edemezdim. Hayatım boyunca Celtics taraftarı olarak kalacağım." ifadelerini kullandı.

NBA'deki 19 yıllık kariyerinin 15'ini Boston Celtics'te geçiren Pierce, 2008'de tek şampiyonluğunu yaşadığı takımıyla finallerin en değerli oyuncusu ödülüne layık görüldü.