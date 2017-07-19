Bakan Osman Aşkın Bak: Ülkemize hizmet için en iyi şekilde çalışacağız

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Bizi bu göreve layık gören Sayın Başbakanımıza, Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Ülkemize hizmet etmek için en iyi şekilde çalışacağız." dedi.

Bak, Başbakan Binali Yıldırım'ın Bakanlar Kurulu üyelerinin adını açıklamasının ardından, iktidar kulisinde milletvekillerinin ve gazetecilerin tebriklerini kabul etti.

Gazetecilerin "Haberiniz var mıydı" sorusu üzerine Bak, "Yok. Genel Kuruldaydım. Arkadaşlar telefon etti." yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'a teşekkür eden Bak, "Ülkemize hizmet etmek için en iyi şekilde çalışacağız. Tabii ben spor camiasının içerisinde yetişmiş birisiyim. Çok küçük yaşlardan beri spor yöneticiliği yapıyorum. Türkiye Güreş Federasyonu başkanlığı, çeşitli kulüplerde yöneticilik yaptım. Amatör Spor Kulüpleri Federasyonunda görev aldım. Spor benim hayatımın bir parçası." diye konuştu.

Yeni Gençlik ve Spor Bakanı Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak oldu