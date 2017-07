Başpehlivan İsmail Balaban'a görkemli karşılama

656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan olarak altın kemeri kazanan İsmail Balaban memleketi Antalya'da coşkuyla karşılandı. Konyaaltı Belediyesi önündeki törende konuşan Balaban, hedefinin altın kemerin ebedi sahibi olmak olduğunu söyledi.

656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan olarak altın kemeri kazanan İsmail Balaban ile ikincilik kürsüsüne çıkan Orhan Okulu için memleketleri Antalya'da karşılama töreni düzenlendi. Döşemealtı ilçesi girişinde konvoyla karşılanan Balaban ve Orhan Okulu, üstü açık otobüsle şehir tutu attı. Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek,Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, güreşçileri Balaban ve Okulu ile vatandaşları selamladı. Şehir turunun ardından kortej Konyaaltı Belediyesine geldi.

Burada düzenlenen törende konuşan Balaban, "Yıllardır altın kemerin hayalini kuruyordum. Her güreşçinin hayali altın kemeri kuşanmaktır. Güreşe de bu hayalle başladım. 2008'den Muhittin Böcek ile beraberiz. Kendisi manevi babamdır. Maddi manevi her zaman yanımızda oldu. Hedefimiz altın kemeri Antalya'ya getirmekti. Bu hedef doğrultusunda çalıştık. Güzel bir kamp dönemi geçirdik. Sezona da güzel başladık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.



"EBEDİ SAHİBİ OLMAK İSTİYORUM"

Altın kemeri Antalyalılara armağan eden Balaban, "Bundan sonraki hedefim 3 yıl üst üste birinci olup altın kemerin ebedi sahibi olmaktır. Orhan Okulu ile finale ikimiz kaldığımızda ben mutluydum. Yensem de yenilsem de kemer Antalya'ya gidecekti. Güzel bir müsabaka oldu. Sevinen taraf ben oldum. Bu başarı kolay olmuyor. Ailem ve antrenörlerimin emeği ve başkanımızın Muhittin Böcek'in emeği var. Bizde başkanımızın inancını boşa çıkarmamak için çok çalıştık. Altın kemer mutluluğunu 2017 yılında yeniden yaşıyoruz. Bundan sonraki hedefim kemeri üç kez kazanıp kemerin ebedi sahibi olmaktır Bununda sözünü veriyorum" ifadelerine yer verdi.

Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, siyasetle sporu ayırmaya devam ettiklerinin altını çizerek, tüm spor branşlarına destek olmaya çalıştıklarını kaydetti.

4 ödül varsa bunun 3'ünün Antalya'ya geldiğini aktaran Böcek, "Antalya'mıza her şey yakışıyor. Antalya'da spor, tarım, turizm hepsi var. Siyaset yapmadan ata sporumuzda bugünlere geldik. 9 yıl önce güreşlerde İsmail Balaban'ı tanıdık. Sporda siyaset gibi uzun ince bir yoldur. O pehlivanların ailelerinin ellerinden öpüyorum. Hiçbir Ali Cengiz oyunlarına girmeden alnının hakkıyla Balaban' altın kemere uzandı" dedi.



"ANTALYA'YA NASİP OLDU"

Kırkpınar'da çok heyecanlı anlar yaşadıklarının altını çizen Böcek, "Manevi oğlum İsmail Balaban'a bana bu gururu yaşattıkları için çok teşekkür ediyorum. Okulu'ya da teşekkür ediyorum. Zorlu rakiplerini yenerek final yaptılar. İki kardeşimin haricinde ödül alan pehlivanlara da teşekkür ediyorum. Antalya'dan Gazipaşa'dan Kaş'a kadar bütün belediye başkanı arkadaşlarımı kutluyorum. 4 ödülden 3 ödülü Antalya'ya geldi. Antalyamız olmazsa güreşlerde Kırkpınar'da iyi olmayacak. Siyasetle sporu hem ayrı tuttuk bugünlere kadar. 23 yıldır Antalya'da başkanlık yapıyorum bütün ata sporlarına katıldım, destek vermeye çalıştım. 2008'den bu yana İsmail ile beraber çalıştık. O günlerden bugünlere geldik. Gitmeden dualarla uğurladık. İnşallah kemer Antalya'mıza gelir dedik. Antalya'ya nasip oldu. Finalde çok başarılı güreşler oldu. İki güreşçimizi de tebrik ediyorum. Güreşçilerimizin annelerin babaların da ellerinden öpüyorum. Böylesi yiğitleri bu güne getirmişler. Biz de onların elinden tuttuk" dedi.

İsmail Balaban'ın antrenörü Hasan Aydın, bu serüvenin 9 yıl önce başlandığını belirterek, "Kulüp olarak 50 sporcuyuz. Hasan Cengiz, İbrahim Çoraman gibi başpehlivanları bünyemizde barındırıyoruz. Edirne'ye giderken başkanımız altın kemeri bizim kazanacağımızı söylemişti. Takımın adına destek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.



OKULU: "SENEYE KEMERİ ALACAĞIM"

Orhan Okulu ise hemşerisi İsmail Balaban'ı tebrik ederek, "Dışarıda arkadaşız. Kıyasıya mücadelemizi verdik orada. Altın kemer İsmail kardeşimize nasip oldu. Gurur verici. Altın kemeri Antalya'mıza getirmek için hep birlikte hareket ettik. Kemer Antalya'mıza nasip oldu. Başkanlarımıza ata sporumuza verdiği desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Geçen yıl transfer olduğum Döşemealtı Belediyesi'nde hedefim daha iyi çalışıp seneye altın kemeri getirmek olacak. Her zaman yanımızda olan hocalarımıza Antalya halkına teşekkür ediyorum" diye konuştu.



GENÇ: "ALTIN KEMERİ DÖŞEMEALTI'NA GETİRECEĞİZ"

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, yağlı güreşin ağır bir spor olduğuna değinerek, "Ata sporun yağlı güreşin merkezi Antalya'dır. Seyircinin yüzde 60'ı, sporcuların yüzde 50'si Antalyalıydı. Bu kadar emek verildiğinden dolayı altın kemerin Antalya'da olması gerekiyordu. Hepimizin amacı altın kemeri Antalya'ya getirmek önceliğimiz olmuştu. Sporcumuz Okulu' da çok güzel karşılaşmalar çıkardı. Seneye inşallah altın kemeri Döşemealtın'a getireceğiz. İsmail'e başarılarının devamını diliyorum. Çok güzel güreşler çıkardı, hakkederek alnının teriyle altın kemere ulaştı" dedi.

Konuşmaların ardından CHP Antalya Milletvekili Devrim Kök CHP Antalya İl Başkanı Mustafa Erdem, pehlivanlara çiçek ve plaket takdim etti. Başkan Böcek, Balaban ve Okulu'ya altın taktı, Antalyaspor atkısı hediye etti.

Edirne'deki Sarayiçi Er Meydanı'nda gerçekleştirilen başpehlivanlık müsabakalarında, Balaban sırasıyla Hakkı Aygün, Osman Özgün, Recep Kara, Salih Erinç ve Hamza Köseoğlu ve finalde hemşehrisi Orhan Okulu'yu finalde altın puanla yenerek 2. kez altın kemerin sahibi oldu.

BUGÜN NELER OLDU