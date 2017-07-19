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, li yıldızla anlaştı! Galatasaray haberleri! 19 Temmuz...

Giriş Tarihi: 19.7.2017 10:03
Galatasaray, Fenerbahçeli yıldızla anlaştı! Son dakika Galatasaray transfer haberleri! 19 Temmuz...

, 'den ayrılan yıldız isimle anlaştı! Galatasaray'dan haberleri gelmeye devam ediyor. Milli takımın da yıldız oyuncularından önümüzdeki sezon Galatasaray'da forma giyecek. İşte 19 Temmuz son dakika transfer gelişmeleri...

'da! Yaklaşık 2 hafta önce ile sözleşmesini fesheden Volkan Şen, Galatasaray ile anlaştı! Bu için Galatasaray, Volkan Şen'e ne kadar ödeyecek? İşte Galatasaray'da transfer haberleri...

Fenerbahçe ile yollarını ayıran yıldız futbolcu, sarı-kırmızılı kulüple anlaştı. Volkan Şen, Cimbom'dan yıllık 1.5 milyon euro garanti ücret ve 1 milyon euro imza parası alacak.

Başkan Dursun Özbek'in deyimiyle, G.Saray uçaklarının peş peşe indiği bu transfer döneminde, bir yıldız daha Cimbomlu oluyor. Ancak bu yıldız, uçakla değil, şehir hatları vapuruyla ya da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçerek Florya'ya gelecek. Çünkü bu transfer Fenerbahçe'den yani Anadolu Yakası'ndan olacak... O futbolcunun ismi Volkan Şen'den başkası değil. İki sezondur formasını giydiği Fenerbahçe ile geçtiğimiz günlerde yollarını ayıran Volkan Şen, Galatasaray'le her konuda anlaştı.

Fotomaç'ın edindiği bilgiye göre, 30 yaşındaki sol kanat oyuncusu Cimbom'la 2+1 yıllık sözleşme yapacak. Yıllık 1.5 milyon euro garanti ücret alacak olan Volkan Şen, bonservisine karşılık Fenerbahçe'ye ödediği 1 milyon euro'yu da imza parası olarak G.Saray'dan tahsil edecek. Son detayların da görüşülmesinin ardından sarı-kırmızılı kulübün en geç hafta sonu transferi açıklaması bekleniyor. Volkan Şen'i renklerine bağlayan G.Saray'ın, Yasin Öztekin'i ise Almanya'da bir kulübe satacağı öğrenildi.

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Galatasaray, Fenerbahçeli yıldızla anlaştı! Son dakika Galatasaray transfer haberleri! 19 Temmuz...
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