Fenerbahçe
'nin son transfer
i Mauricio Isla, sağlık kontrolünden geçecek ve kendisini resmen sarılacivertli formaya bağlayacak imzayı atacak. Isla'nın 4 yıllık anlaşma
yapması bekleniyor. Cagliari'nin serbest bıraktığı ve Şili Milli Takımı'nda görev yapan 29 yaşındaki oyuncu, uzun süredir Aykut Kocaman
ve ekibinin takibindeydi. İşte SABAH
farkıyla, Isla transferinde Aykut Kocaman'ın yaşadığı memnuniyet:
ALMANYA FİNALİ ETKİLEDİ
Kocaman, son olarak Konfederasyonlar Kupası maçlarında mercek altına aldığı Mauricio Isla'nın transferine, 2 Temmuz tarihindeki finalde
, oyuncunun Almanya'ya karşı gösterdiği performansı gördükten sonra tereddüt etmeden onay verdi. 29 yaşındaki oyuncunun, Juventus sonrası Cagliari'de de başarılı çizgisini sürdürmesi
teknik heyeti etkileyen bir başka faktördü.
TAKIM OYUNCUSU
Kocaman'ın transferin noktalandığını duyduktan sonra İsviçre kampındaki otelde duygularını "Tam aradığım oyuncu"
şeklinde diye dile getirdiği öğrenildi. Tecrübeli teknik adamın, "Hırssa hırs, zekaysa zeka. Ateş gibi bir oyuncu. Sahada her şeyini ortaya koyan tam bir takım oyuncusu. Sağ bek, sağ ön ve ön liberoda kullanabileceğiz"
ifadelerini kullandığı bildirildi.
BONSERVİSSİZ
Cagliari'nin serbest bıraktığı Mauricio Isla, bonservis bedeli ödenmeden Fenerbahçe kadrosuna katılacak. Bu nedenle UEFA'ya bildirilecek isim listesinde yer almasında herhangi bir problem yok.
Şayet Aykut Kocaman oyuncuyu, 27 Temmuz'da oynanacak Avrupa Ligi
3. ön eleme maçı için hazır görür, forma verirse oynatabilecek.
İSTİKRAR ABİDESİ
Mauricio Isla, henüz 19 yaşındayken 2007 yılında Udinese'nin yolunu tuttu. 5 yıl formasını giydiği İtalyan ekibinde adından söz ettirdi. Buradaki performansı 2012 yılında onu 18.8 milyon Euro'luk bonservisle Juventus'a taşıdı. 48 maç Juve forması giydikten sonra 2014'te Queens Park Rangers'a, 2015'te Marsilya'ya kiralandı. Geçen yılı Cagliari'de geçirdi. 35 lig maçında 1 gol attı 6 asist yaptı.
MAURİCİO ISLA İSTANBUL'DA
Isla, gece yarısı İstanbul'a ayak basarken, Fenerbahçe taraftarı Şili'li yıldız oyuncuyu büyük bir coşkuyla karşıladı.