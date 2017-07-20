Çin’e alışacağız

* Beşiktaş
uzak seyahatlere gidecek. Hangi oyuncu ve antrenör olursa olsun bu tempoya alışacak. 100 milyon taraftarımız olmasını istiyoruz.
* UEFA, Lyon maçı için
verilen cezada bize haksızlık yaptı. Avrupa'daki maçlarımıza taraftar götürmeyeceğiz. Büyük ihtimalle CAS'a başvuracağız.
* Aboubakar defteri bizim açımızdan açık durmuyor ama yarın sabah açılabilir. Şu anda transferde ilk tercihimiz değil.
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman
, Schalke 04 ile oynadıkları maç öncesi Çin'de açıklamalar yaptı. Siyah-beyazlı kulübü dünya markası yapmak istediklerini ve Çin'i başlangıç olarak gördüklerini belirten Orman şunları söyledi:
(Teknik heyetin Çin seyahati ile ilgili olumsuz görüşlerinin hatırlatılması üzerine…) Şenol Hoca, Uzak Doğu'da çalışmış bir isim. Buraları bilen biri. Bizim açımızdan 'olur' alınacak bir şey değil. Bunlar işimizin bir parçası. Beşiktaş 55 tane maç yapacak, uzak seyahatlere gidecek.
Hangi oyuncu, antrenör ve profesyonel olursa olsun bu tempoya uygun olarak çalışmak zorunda.
Bizim de ailelerimiz var, tatile gidebiliriz ama Şangay'a gidiyoruz. Şangay'da ofis açacağız. Ücret alanlar da bizim kuralımıza uyacaktır. Hedefimiz taraftar sayısını 100 milyona çıkarmak.
SÜPER KUPA KEŞKE ÇİN'DE OYNANSA
UEFA, Lyon maçı nedeniyle 2 yıl ertelemeli 1 yıllık men cezası vererek bize haksızlık yaptı. Avrupa'daki maçlarımıza taraftar götürmeyeceğiz.
Konuyu yönetim kurulunda görüşeceğiz. Büyük ihtimalle CAS'a başvuracağız.
Süper Kupa seneye keşke Çin'de oynansa.
"Real Madrid Beşiktaş'tan korkuyor" demedim. Sözlerim yanlış anlaşıldı. Beşiktaş'ın rakipler tarafından saygı gördüğünü söyledim.
Vincent Aboubakar defteri bizim açımızdan açık durmuyor ama yarın sabah açılabilir! Şu an için kesin bir şey yok. Alternatiflerden bir tanesi, ama birinci tercihimiz değil.
'PATRONUM'
Orman, Schalke maçını "Come to Beşiktaş" tişörtüyle izledi. İzinli olduğu için takımla Çin'e gitmeyen Pepe, bu fotoğrafa, "Patronum" mesajını yazdı.