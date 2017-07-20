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'nin yeni transferi Isla, 'da

İHA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 20.7.2017 00:33

'ye imza atması beklenen Şili'li sağ bek Mauricio Isla, 'a geldi.

, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler bu kapsamda kadrosuna Şilili yıldız oyuncu Mauricio Isla'yı katmaya hazırlanıyor. Isla görüşmeleri sürdürmek için Atatürk Havaalanı'ndan 'a iniş yaptı. 29 yaşındaki futbolcuyu karşılamaya birçok sarı-lacivertli taraftarda geldi. Isla'yı karşılamaya ayrıca İdari Menajer Hasan Çetinkaya geldi. Taraftarlar, Isla'ya tezahüratlarda bulunurken, yıldız oyuncu havaalanından çıkarken, zor anlar yaşadı. Şilili sağ bek daha sonra özel araçla havaalanından ayrıldı.

Isla'nın bugün sağlık kontrolünden geçtikten sonra kendisini Fenerbahçe'ye bağlayan sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

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Fenerbahçe'nin yeni transferi Isla, İstanbul'da
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