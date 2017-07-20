Galatasaray - Östersunds | CANLI

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında İsveç ekibi Östersunds ile karşılaşıyor. Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarına katılan rakibi karşısında ilk maçı deplasmanda 2-0 kaybeden sarı-kırmızılı ekip, tur için sahada....



STAT: Türk Telekom

HAKEM: Bastian Dankert (Almanya)

SAAT: 20.30

YAYIN: Smart Spor



Galatasaray'da 10 numara kriziyle gündeme gelen Belhanda iyileşti ve ilk 11'de. İşte Aslan'ın 11'i:



Galatasaray XI (Östersunds): Muslera, Maicon, Ahmet, Linnes, Carole, Tolga, Yasin, Selçuk, Belhanda, Sinan, Gomis.

TAM 29 YIL SONRA

1988-89 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası'nda Neuchatel Xamax'a ilk maçı 3-0 kaybettikten sonra 5-0'lık tarihi bir zaferle tur atlayan Cimbom, Östersunds'a da aynı tarifeyi uygulamak için savaşacak. Avrupa kupalarında 2 ve üzeri farkla mağlup olmasına rağmen tur atlamayı başaran tek Türk takımı olarak dikkat çeken Galatasaray, taraftarına bayram yaşatmaya çalışacak. İlk maçta alınan sonuç ve sergilenen futbol nedeniyle eleştirilerin hedefi olan Galatasaray, kulüp tarihinde önemli bir yere sahip olan Neuchatel Xamax zaferinden 29 yıl sonra yeni bir geri dönüş hikayesi yazmayı hedefliyor.







GALATASARAY NASIL TUR ATLAR?

Galatasaray, ilk maçta 2-0 mağlup olduğu Östersunds karşısında turu geçmek için en az 3 farklı kazanmak zorunda. Karşılaşma, Aslan'ın 2-0 üstünlüğüyle biterse uzatma bölümüne geçilecek. Burada da eşitlik bozulmazsa turu geçeni seri penaltı atışları belirleyecek.



AVRUPA'DA GALİBİYETE HASRET

Galatasaray'ın son dönemdeki Avrupa kupaları performansı beklentilerin çok altında kaldı. Rakibine ilk maçta 2-0 kaybederek turu sokan sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında oynadığı son 6 müsabakayı kazanamazken, son 17 karşılaşmasında ise sadece 1 kez galip gelebildi. Galatasaray, 2013-2014 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarındaki son maçında Juventus'u İstanbul'da 1-0 yenerek son 16 turuna yükselirken, bu önemli galibiyetin ardından Avrupa kupalarında oldukça kötü istatistiklere imza attı.







GALATASARAY SON 17 MAÇTA 1 KEZ KAZANDI

Sarı-kırmızılı takım, 2013-2014 sezonundaki Juventus galibiyetinin ardından oynadığı 17 Avrupa kupası müsabakasından sadece 1 galibiyet çıkarabildi. Galatasaray, 2014-2015 sezonunda yer aldığı UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarını, Anderlecht, Arsenal ve Borussia Dortmund önünde 5 yenilgi, 1 beraberlikle tamamladı.

Juventus maçı sonrası 10 maç Avrupa'da kazanamayan sarı-kırmızılılar, 2015-2016 sezonu Şampiyonlar Ligi gruplarında Benfica'yı İstanbul'da 2-1 mağlup ederek bu şanssızlığını kırdı. Benfica müsabakası sonrası yine Avrupa'da istediği sonuçlara ulaşamayan Galatasaray, son 6 maçından da galibiyetle ayrılamadı. Galatasaray, Avrupa kupalarındaki son 17 maçında 11 kez yenilip, 5 kez berabere kalırken, 1 kez rakibine üstünlük sağlayabildi.