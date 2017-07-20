Galatasaray'dan Avrupa kupalarına erken veda

Maça baskılı başlayan ancak bir türlü aradığı golü bulamayan sarı-kırmızılı ekip, 60. dakikada Nori'nin penaltıdan attığı golle geriye düşerken, 69. dakikada Ahmet Çalık'la skoru eşitlese de kendisine turu getirecek sonuca ulaşamadı.

Rakibiyle deplasmanda oynadığı ilk müsabakayı 2-0 yitiren Galatasaray, mutlak favori gösterildiği eşleşmede, rövanşta tur atlamasını sağlayacak sonucu yakalayamadı.

GALATASARAY - ÖSTERSUNDS MAÇINDAN KARELER

- AHMET ÇALIK KAÇIRDI, PENALTI GELDİ

Karşılaşmanın 59. dakikasında Ahmet Çalık'ın sektirdiği top sonrası gelen penaltı, Galatasaray'ı oyundan düşürdü.

Sarı-kırmızılı ekibin gol için bastırdığı anlarda savunmada Ahmet Çalık'ın yaptığı hata, bütün ümitleri sonlandırdı. Ahmet'in sektirdiği topla ceza sahasına giren Saman Ghoddos, kaleci Muslera'nın müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Bastian Dankert, penaltı noktasını gösterdi.

Panaltı vuruşunu 60. dakikada gole çeviren Brwa Nouri, takımını 1-0 öne geçirdi ve Galatasaray'ın tur umutlarını sonlandırdı.

İsveç temsilcisi, tarihinde ilk kez mücadele ettiği Avrupa kupalarında sürpriz bir sonuca imza atarak turu geçen taraf olmayı başardı.

- AVRUPA'DAKİ EN KÖTÜ PERFORMANS

Östersunds'a elenerek UEFA Avrupa Ligi'ne veda eden Galatasaray, Avrupa kupalarında ilk kez bu kadar erken bir turda rakibine diş geçiremedi.

Tarihinde daha önce 2009-2010 sezonunda UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundan başlayan ve o dönem gruplardan da çıkıp 2. turda organizasyona veda eden Galatasaray, bu kez maç dahi kazanamadan elendi.

Östersunds karşısında aldığı sonuçlarla hayal kırıklığı yaratan Galatasaray'ın performansı, bu kulvarda 2005-2006 sezonu 1. turunda Norveç ekibi Tromsö'ye elendiği ve "Tromsö faciası" olarak anılan eşleşmeyi hatırlattı.

O sezon Tromsö'ye deplasmanda 1-0 yenilip, evinde 1-1 berabere kalan Galatasaray, aradan geçen 12 yılın ardından bir kez daha rakibinin sürpriz yapmasına müsade etti.

- TARAFTARLARDAN BÜYÜK TEPKİ

Sarı-kırmızılı taraftarlar, takımlarının yenik duruma düşmesinin ardından yönetim ve teknik direktör Igor Tudor aleyhine tezahüratlar yaparak tepkilerini gösterdi.

Taraftarlar, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile teknik direktör Igor Tudor'u istifaya çağıran tezahüratlar yaptı. Sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle de uyarı anonsu yapılmak zorunda kalındı.

İstifa tezahüratları, maçın son bölümünde ve müsabaka tamamlandıktan sonra devam etti. Taraftarların tepkilerine, takım kaptanı Selçuk İnan da hedef oldu.

Öte yandan, bazı taraftarların Passolig kartlarını yaktıkları görüldü. Maçın bitimiyle sahaya girmeye çalışan taraftarları ise güvenlik görevlileri güçlükle engelleyebildi.

Taraftarlar, maç sonunda Östersunds takımını ise alkışladı.

- GERİ DÖNÜŞ HAYALİ GERÇEKLEŞMEDİ

Rakibine karşı ilk maçı deplasmanda 2-0 kaybeden Galatasaray'ın, taraftarı önünde turu kendisine getirecek bir skor alma hayali gerçekleşmedi.

Elemeli turlarda daha önce 9 kez rakiplerine deplasmanda 2 ve üzeri farklı yenilen ve bu eşleşmelerden yalnızca birinde turu geçebilen sarı-kırmızılı ekip, Östersunds önünde istatistikleri yanıltmadı.

Son olarak, Şampiyon Kulüpler Kupası 1988-1989 sezonu 3. turunda İsviçre ekibi Neuchatel Xamax'a ilk maçı deplasmanda 3-0 kaybeden sarı-kırmızılılar, rövanşı İstanbul'da tarihi bir skorla 5-0 kazanarak çeyrek finalist olurken, aradan geçen 29 yılın ardından Östersunds önünde benzer bir geri dönüşe imza atamadı.

Galatasaray'ın Avrupa kupalarında ilk maçı 2 ve üzeri farklı kaybettiği maçlar ve rövanşları şöyle:

Sezon Organizasyon Tur Rakip Sonuçlar 1956-57 Şampiyon Kulüpler Kupası 1. Tur Dinamo Bükreş 1-3 (D) / 2-1 (Elendi) 1963-64 Şampiyon Kulüpler Kupası 1. Tur Zürih 0-2 (D) / 2-0 / 2-2 (Tarafsız saha - Kura ile elendi) 1986-87 UEFA Kupası 1. Tur Craiova 0-2 (D) / 3-2 (Elendi) 1987-88 Şampiyon Kulüpler Kupası 1. Tur PSV Eindhoven 0-3 (D) / 2-0 (Elendi) 1988-89 Şampiyon Kulüpler Kupası 2. Tur Neuchatel Xamax 0-3 (D) / 5-0 (Tur atladı) Yarı Final Steaua Bükreş 0-4 (D) / 1-1 (Elendi) 1992-93 UEFA Kupası 3. Tur Roma 1-3 (D) / 3-2 (Elendi) 1995-96 UEFA Kupası 1. Tur Sparta Prag 1-3 (D) / 1-1 (Elendi) 2012-13 Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final Real Madrid 0-3 (D) / 3-2 (Elendi) 2017-18 UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Östersunds 0-2 (D) / 1-1 (Elendi)

Not: Sonuçlarda ilk takım Galatasaray olarak alınmıştır.

- AVRUPA'DA GALİBİYET HASRETİ SÜRÜYOR

Östersund ile 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, Avrupa kupalarındaki galibiyet hasretini de 7 maça çıkardı.

Avrupa kupalarında çıktığı son 7 maçta galip gelemeyen Galatasaray, son 18 müsabakasında ise sadece 1 kez kazanabildi.

Galatasaray, Avrupa kupalarındaki son 18 maçında 11 kez yenilip, 6 kez berabere kalırken, 1 kez rakibine üstünlük sağlayabildi.

Galatasaray, 2013-2014 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarındaki son maçında Juventus'u İstanbul'da 1-0 yenerek son 16 turuna yükselirken, bu önemli galibiyetin ardından Avrupa kupalarında oldukça kötü istatistiklere imza attı.

Galatasaray takımının Avrupa kupalarında oynadığı son 19 müsabaka ve sonuçları şöyle:

Sezon Organizasyon Tur Rakip Sonuç 2013-14 Şampiyonlar Ligi Grup Juventus 1 - 0 Son 16 Chelsea 1 - 1 Son 16 Chelsea 0 - 2 (D) 2014-15 Şampiyonlar Ligi Grup Anderlecht 1 - 1 Grup Arsenal 1 - 4 (D) Grup Borussia Dortmund 0 - 4 Grup Borussia Dortmund 1 - 4 (D) Grup Anderlecht 0 - 2 (D) Grup Arsenal 1 - 4 2015-16 Şampiyonlar Ligi Grup Atletico Madrid 0 - 2 Grup Astana 2 - 2 (D) Grup Benfica 2 - 1 Grup Benfica 1 - 2 (D) Grup Atletico Madrid 0 - 2 (D) Grup Astana 1 - 1 UEFA Avrupa Ligi Son 32 Lazio 1 - 1 Son 32 Lazio 1 - 3 (D) 2016-17 UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Östersunds 0 - 2 (D) 2. Ön Eleme Östersunds 1-1

Not: Maç skorlarında ilk takım Galatasaray olarak alınmıştır.

- CAROLE ISLIKLANDI

Müsabakaya ilk 11'de başlayan Lionel Carole, oyunda alındığı sırada tribünlerin tepkisiyle karşılaştı.

Maç içinde yaptığı top kayıplarıyla dikkati çeken oyuncu, 56. dakikada yerini Eren Derdiyok'a bırakırken, taraftarların ıslıkları altında sahadan ayrıldı.

- MAÇI 33 BİN 66 KİŞİ İZLEDİ

Galatasaray-Östersunds maçına sarı-kırmızılı taraftarların ilgisi yüksek oldu.

Karşılaşmayı, 33 bin 66 biletli futbolseverin takip ettiği duyuruldu.

- TÜRK TELEKOM STADI'NDA ÖZEL MİSAFİR

Şırnak'ın İdil ilçesinde mayın patlaması sonucunda kolunu ve gözünü kaybeden Galatasaray taraftarı Beşir Erdem, kulübün davetlisi olarak Östersunds maçını tribünden takip etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, daha önce Geleceğe Işık Tut Derneği vasıtasıyla Galatasaray'ın imzalı forması ulaştırılan Beşir Erdem'in, Östersunds maçına davet edildiği ve kulübün misafiri olarak maçı izlediği aktarıldı.