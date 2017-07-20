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Karabükspor "" arıyor

DHA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 20.7.2017 12:52
Karabükspor 10 numara arıyor

Başkanı Ferudun Tankut, forvet arkası oynayabilecek iyi bir almak istediklerini söyledi.

yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'nın Maribor kentinde günde çift antrenman yaparak sürdürüyor. Takımla birlikte kampta bulunan Başkan Tankut, '10' numara i için çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Transfer maliyetlerinin çok yüksek olduğunu belirten Tankut şöyle dedi:

"İstediğimiz futbolcuyu istediğimiz rakamlara getirebilmek için büyük uğraş veriyoruz. Yaklaşık 3 aydır üzerinde çalışma yapıyoruz. Bu mevki için bir çok futbolcu takibimizde. Fakat net bir karar veremedik. Belki 3-5 gün belki 1 hafta belki de biraz daha fazla uzayabilir. Ama sonuçta iyi bir '10' numara almak istiyoruz.''

Süper Lig'in bu sene çok zorlu geçeceğini bildiklerini ifade eden Tankut, ''Geçen sezondan kalan oturmuş bir takımımız var. Bu bizim için bir avantaj. Geçen sezon bitirdiğimiz sıralamanın biraz daha üzerinde ligi bitirirsek bizim için başarı olur'' diye konuştu.

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Karabükspor "10 numara" arıyor
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