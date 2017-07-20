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AA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 20.7.2017 19:32
Kerim Frei ve Da Costa, Medipol Başakşehir'de

Süper Lig ekibi , ve Faslı stoper Manuel da 'yı renklerine bağladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Kerim ve Da 'nın imza töreninin yarın 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılacağı belirtildi.

, geçen sezon devre arasında Beşiktaş'tan Birmingham'a transfer olmuştu. Geçen sezon Beşiktaş'ta Süper Lig'de 7 maçta forma giyen 23 yaşındaki kanat oyuncusu, Birmingham'la ise İngiltere Championship'te 13 karşılaşmada 1 gol atmıştı.

Faslı stoper Da Costa ise 2013-2015 yıllarında Türkiye'de Sivasspor'da forma giydi. Son iki sezondur Yunan ekibi Olympiakos'ta oynayan 31 yaşındaki futbolcu, 2 yıl sonra Türkiye'ye döndü.

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Kerim Frei ve Da Costa, Medipol Başakşehir'de
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