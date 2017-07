Yeni Malatya vazgeçti, Kaan Kanak Es Es'te kaldı

Eskişehirspor Kulübü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kaan Kanak, Eskişehirsporumuz ile 2 yıllık sözleşmeye imza atmıştır. Yapmış olduğu fedakarlık ve özveri için başta kendisine, daha sonra Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü'ne teşekkür eder, Kaan'a Eskişehirspor forması altında başarılar dileriz."

YENİ MALATYASPOR VAZGEÇMİŞTİ

Evkur Yeni Malatyaspor, birkaç gün önce sözleşme imzalattığı ve takımın kampına dahil ettiği Kaan Kanak'ı almaktan vazgeçmişti. Sarı-siyahlı kulübün, Eskişehirspor'un transfer tahtasının kapalı durumda bulunması ve bu futbolcunun satılması halinde yerinin doldurulamayacak olması nedeniyle tecrübeli futbolcunun transferinden vazgeçtiği belirtilmişti.

Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kulüp olarak anlaştığımız ve sözleşme imzaladığımız Kaan Kanak'ın transferinden vazgeçtik. Bazı taraftarlarımız bize belki tepki gösterebilir ama olaylara her zaman rekabet ya da kazanma hırsı gözüyle bakmamalı. Evet bir transferden vazgeçtik ama bu vazgeçiş bizim şanlı armamıza bir yıldız taktı bence. Kaan'ı transfer ettikten sonra Eskişehir Kulübü'nden birkaç kişiyle görüştüm. Bu köklü camianın mevcut durumunun daha da kötü olmaması için düşüncelerini paylaştılar. Ben de bu düşüncelerine saygı duyduğumu söyledim. Bize rica ettiler, biz de seve seve kabul ettik. Futbolda her zaman kazanırsınız, her zaman transfer yaparsınız. Bunlar yeri geldiğinde unutulur. Ama kalpten yapılan hiçbir şey kolay kolay unutulmaz" ifadelerini kullanmıştı.