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İHA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 20.7.2017 15:33 Güncelleme Tarihi: 20.7.2017 15:36
Yeni Malatyaspor, Cissokho ile anlaştı

de hareketli günler geçiren Evkur , Faslı Nace Barazite’nin ardından flaş bir transfere daha imza atmak üzere. Sarı-siyahlıların, Aly ile her konuda anlaşmaya vardığı öğrenildi.

Süper Lig'in yeni takımı Evkur Yeni Malatyaspor'un, Avrupa'nın dev kulüplerde forma giyen ve son olarak Olympiakos'un başarısı için ter döken Aly Cissokho ile her konuda anlaşmaya vardığı belirtildi.

29 yaşındaki Fransız sol bek oyuncusunu birkaç gün içerisinde Türkiye'ye getirip, sözleşme imzalatmayı planlayan Evkur yönetimi, bu i gerçekleştirmesi halinde teknik direktör Ertuğrul Sağlam'ı da memnun etmiş olacak.

Ayrıca Malatya ekibinin, eski takımı Aston Villa ile kampta bulunan ile 2 yıllık ön sözleşme imzaladığı iddia ediliyor.

'nun kariyerinde Porto, Lyon, Valencia, Liverpool, Aston Villa ve Olmpiakos gibi Avrupa'nın önemli kulüpleri bulunuyor.

Bu arada Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü de, deneyimli futbolcu ile transfer görüşmelerinin sürdüğünü ve başarılı oyuncuyla anlaşma aşamasında olunduğunu doğruladı.
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Yeni Malatyaspor, Cissokho ile anlaştı
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