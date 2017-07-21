Avrupa'da transfer sezonuna Milan damgası

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) köklü takımlarından Milan, yaz transfer döneminde yaptığı transferlerle eski parlak günlerine dönüş sinyali veriyor.

İtalyanların Avrupa kupalarındaki en başarılı takımı ve İspanyol ekibi Real Madrid'den sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'ni 7 kezle en çok kazanan takım konumundaki Milan, son yıllardaki durgun görüntüsünü, transfer dönemindeki çıkışıyla geride bıraktı. Kırmızı-siyahlı ekipteki, bu hareketliliğin arkasında kulübün sahibinin el değiştirmesi en büyük neden olarak ortaya çıkıyor.

Kırmızı-siyahlı kulübe, 31 yıl boyunca başkanlık yapıp, bu sürede 29 kupa zaferi yaşatan eski başkan Silvio Berlusconi'nin geçen nisan ayında kulübü resmen Çinli Li Yonghong'un sahibi olduğu Rosso-Neri Lux Sport Investment'a satmasıyla Milan yeni bir döneme girdi.

Milan taraftarı ve camiasının, kulübe nasıl bir katkı yapacaklarını merakla bekledikleri Çinli yatırımcılar, transfer dönemindeki performanslarıyla geleceğe yönelik şampiyonluk hayalleri kurdurmaya başladı.

Berlusconi'nin 1986'da takımı aldığında yaptığı gibi Çinli yeni yatırımcılar da dönemin gözde oyuncularına kırmızı-siyahlı formayı giydiriyor.

Kadroda büyük bir yapılanmaya giden Milan, aralarında yıldız isimlerin de bulunduğu ikisi kiralık on futbolcuyu kadrosuna katarak, İtalya Serie A'da son 6 sezondur şampiyonluğu kimseye bırakmayan Juventus'u tahttan indirmek için en güçlü aday konumuna yükselmiş durumda.

Berlusconi de son yaptığı değerlendirmede, Çinli yatırımcıların kulübe yaptıkları yatırımdan memnun olduğunu açıkladı.

TRANSFERE YAKLAŞIK 210 MİLYON AVROLUK YATIRIM

Serie A'da en son lig şampiyonluğunu 2010-2011 sezonunda kazanan ve o tarihten bu yana ligde şampiyonluğa oynayacak bir kadro oluşturamayan, günden güne yıldızlarını kaybeden Milan, son yıllardaki durgunluğunu bu transfer dönemindeki çıkışıyla unutturmaya çalışıyor.

Resmen açıklanan ve basına yansıyan bilgilere göre, Milan transfere yaklaşık 210 milyon avro civarında para harcadı.

Ağustos sonuna kadar devam eden yaz transfer döneminin henüz başında peş peşe flaş oyuncuları kadrosuna katan kırmızı-siyahlı takım, ikisi kiralık olmak üzere bugüne kadar on futbolcuyu renklerine bağladı. Transfer edilen isimlerin kaleden forvete kadar sahanın her alanını takviye edecek nitelikte olduğu göze çarpıyor.

Milan'ın şu ana kadar yaptığı en pahalı ve dikkat çekici transferi 42 milyon avro bedelle Juventus'tan transfer edilen stoper Leonardo Bonucci oldu. 30 yaşındaki futbolcu, Milan ile 5 yıllık sözleşme yaptı.

Bonucci gibi kırmızı-siyahlı takımın dikkat çeken bir diğer transferi ise Bayer Leverkusen'den 22 milyon avroya transfer edilen Türk milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu oldu. Milli futbolcu, İtalyan takımıyla 4 yıllık sözleşmeye imza attı. Kırmızı-siyahlı takım, forvet hattını da Porto'dan 38 milyon avroya aldığı Andre Silva ile takviye etti.

Milan, orta sahasını Lazio'nun tecrübeli ismi Lucas Biglia ile güçlendirdi. Arjantinli 31 yaşındaki tecrübeli oyuncu, 17 milyon avro bedelle transfer edildi.

Kırmızı-siyahlı takım, defansa Bonucci dışında Villarreal'den 18 milyon avroya Arjantinli Mateo Mussachio'yu ve Wolfsburg'dan da İsviçreli Ricardo Rodriguez'i 15 milyon avroya transfer etti.

Milan, Juventus'a sattığı sağ bek Mattia De Sciglio'nun yerini ise Atalanta'dan 24 milyon avroya mal olduğu belirtilen 23 yaşındaki Andrea Conti ile doldurdu.

Bonservisleriyle satın alınanlar haricinde, Milan, Sunderland'den İtalyan milli golcü Fabio Borini'yi de 6 milyon avro bedelle kiralık olarak kadroya kattı.

Milano ekibi, Atalanta'dan Fildişi Sahilli oyuncu Franck Kessie'yi de 2 yıllığına kiralarken, oyuncunun performansından memnun kalırsa toplamda 28 milyon avroluk meblağa satın alma hakkını kullanabilecek.

Dış transfer haricinde Milan, iç transferde uzun süre gündemi meşgul eden kaleci Gianluigi Donnarumma'nın sözleşme sorununu anlaşarak çözdü ve kalesini sağlama aldı. Milano ekibi, 19 yaşındaki file bekçisinin sözleşmesini 2021 yılına kadar uzatırken, Gianluigi'nin yine kaleci ağabeyi 27 yaşındaki Antonio'yu da renklerine bağladı.

Bugüne kadar yaptığı on transferle kadroda sil baştan yapılanmaya giden İtalyan ekibinin, iyi bir golcü transferi arayışında olduğu biliniyor.