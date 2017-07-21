Çaykur Rizespor, Samudio'yu kiraladı

Yeşil-mavili kulübün Basın Sözcüsü Saffet Mete, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Teknik Direktör Hikmet Karaman'ın isteği doğrultusunda, Brezilya'nın Seri B ekiplerinden Guarani'de forma giyen Samudio ile görüştüklerini söyledi. Görüşme sonrasında sporcu ve kulübü ile anlaşma sağlandığını belirten Mete, oyuncunun dün gece İstanbul'a geldiğini ifade etti.

Mete, 21 yaşındaki forvetin bugün sağlık kontrolünden geçtiğini vurgulayarak, "Samudio ile ilk yılı kiralık olmak üzere satın alma opsiyonu ile sözleşme imzaladık. Futbolcunun göstereceği performansa göre gelecek yıl kendisi ile 3 yıllık kontrat imzalamayı planlıyoruz." dedi.