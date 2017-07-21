Fenerbahçe Isla transerini resmen açıkladı! Mauricio Isla kimdir?

Fenerbahçe transferde hız kesmiyor! Sarı lacivertliler, Valbuena, Mehmet Ekici, Kameni ve Nabil Dirar'dan sonra Şilili sağ bek Mauricio Isla'yı da renklerine bağladı! Fenerbahçe'nin yeni transferi Isla kimdir? Isla, Maldonado'dan sonra Fenerbahçe'nin tarihindeki ikinci Şilili futbolcu oldu. İşte Fenerbahçe'nin yeni transfer Mauricio Isla...

İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:

"Kulübümüz, Cagliari'de forma giyen sağ bek Mauricio Isla ve kulübü ile yapılan görüşmeler sonucunda, futbolcunun kulübümüze transferi konusunda her konuda anlaşma sağlamıştır.

29 yaşındaki sağ bek ile 3 yıllık sözleşme imzalanmıştır.

Şilili futbolcu Mauricio Isla ile imzalanan sözleşmenin camiamıza hayırlı olmasını diliyor, futbolcumuza Çubuklu ile başarı ve şampiyonluklar diliyoruz.

Futbolcumuz Mauricio Isla'nın imza törenine dair detaylar önümüzdeki günlerde duyurulacaktır."

MAURİCİO ISLA KİMDİR?

12 Haziran 1988'de Şili'de dünyaya gelen Isla, futbol kariyerine ülkesinin ekiplerinden Universidad Catolica'da başladı.

2007'de, 19 yaşındayken ülkesinden ayrılıp İtalyan ekiplerinden Udinese'nin yolunu tutan Isla, 5 sezon formasını terlettiği Serie A ekibinde yıldızını parlattı ve birçok başarıya imza attı.

2010-11 sezonunda Udinese, Serie A'yı 4. sırada bitirerek bir sonraki sezon Devler Ligi'ne katılma hakkı kazanmıştı. Udinese'de Alexis Sanchez, Candreva, Benatia, Cuadrado, Di Natale, Handanovic, Kwadwo Asamoah ve Gökhan İnler gibi yıldızlarla aynı dönemde top koşturan Isla'nın kaderi, yine bu isimlerle benzer bir şekilde ilerledi ve yıldız futbolcu, 2012'de 18.8 milyon euro karşılığında Juventus'a transfer oldu.

Juventus'ta bekleneni veremeyen ve formayı istikrarlı bir şekilde alamayan Isla önce QPR'a, ardından da Marsilya'ya kiralandı ve son olarak geçen sezon başında 4 milyon euro karşılığında Cagliari'ye gitti.

29 yaşındaki Isla, 2007'den bu yana Şili Milli Takımı forması da giyiyor.