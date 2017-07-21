Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Gümüşdağ: O tweet şakaydı

İHA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 21.7.2017 14:16 Güncelleme Tarihi: 21.7.2017 14:33
Gümüşdağ: O tweet şakaydı

Başakşehir Başkanı , 'ın İsveç'in Östersunds takımına elenmesinden sonra kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla ilgili, "İki dostun maçtan sonra karşılıklı mesajlarının şaka olduğunu bilmek lazım" dedi.

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, UEFA Avrupa Ligi 2. ön elemesinde 'ın İsveç'in Östersunds takımına elenmesinden sonra kulübün sosyal medya hesabı Twitter'dan atılan "Bu zor gecenin ardından 'e transfer olmak isteyen tüm taraftarlara kapımız açık" mesajıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Galatasaray dün Avrupa'dan elendi. Futbol adamı olarak üzüldüm. Bazen bu işleri çok ciddiye alıyoruz. Galatasaray'ı çok seviyoruz. Biliyoruz ki bu bir oyun. İki dostun maçtan sonra karşılıklı mesajlarının şaka olduğunu bilmek lazım. Baktığınızda biz bir yıl boyunca Beşiktaş'la burun buruna yarıştık ve twitler attık. Bu bir oyun. Burada güzel bir dostluk var. Maksat bazen aşmış olabilir. Sosyal medyayı yöneten arkadaşları ikaz ettim. Üzüntü olduysa kusura bakmasınlar."
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Gümüşdağ: O tweet şakaydı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz