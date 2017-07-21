Türkiye'nin en iyi haber sitesi

, Robertson'ı transfer etti

AA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 21.7.2017 20:01 Güncelleme Tarihi: 21.7.2017 20:38
Liverpool, Robertson'ı transfer etti

İngiliz ekibi, 'de forma giyen İskoç sol bek ile uzun süreli sözleşme imzaladı

ekiplerinden , İskoç sol bek 'ı renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Championship ekiplerinden 'de forma giyen 23 yaşındaki futbolcuyla uzun süreli sözleşme imzalandığı duyuruldu.

İngiliz basınına yansıyan haberlere göre, söz konusu transfer için Liverpool'un kasasından 8 milyon sterlinin çıktığı iddia edildi.

Kariyerine İskoç temsilcisi Queen's Park'ta başlayan ve son 3 yıldır Hull City forması giyen Robertson, geçen sezon 39 maçta görev yaptı ve 1 gol attı.

BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Liverpool, Robertson'ı transfer etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz